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دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 11:09 صباحا
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
شعار مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مقر المصرف في واشنطن، 4 مايو 2022. (أ ف ب)
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حذر تقرير عرضه البنك الاحتياطي الفيدرالي من أن الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم دون «تضحية اقتصادية أو ركود كبير».

وذكر التقرير حالات تاريخية من «انخفاض التضخم» في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينيات، لافتا إلى أن المصارف المركزية «ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم دون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي».

على الاحتياطي الفيدرالي «تشديد سياسته»
ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي «تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025». وعاود التضخم الارتفاع في يناير، رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ عام معدلات الفائدة بهدف زيادة كلفة الاقتراض، وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار.

وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينيات حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي إلى فورة التضخم. وكما قبل أربعين عاما، لفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي اليوم تأخر ليتحرك.

وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر «تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفا بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم»، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10% في الثمانينيات. غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3.4% في يناير، فيما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة.

إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء «غير المسبوقة» تجعل الفترة الحالية مختلفة. وحذر من أن النماذج الاقتصادية «إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، فإن تطبيقها أكثر صعوبة.. وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام» مشددا على ضرورة «درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية».
 

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