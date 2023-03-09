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استثمار أوروبي بـ 1.5 مليار يورو في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 05:45 مساء
استثمار أوروبي بـ 1.5 مليار يورو في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا
امرأة تقف وسط ركام المباني المدمرة من جراء الزلزال في هاطاي بتركيا، 6 مارس 2023 (أ ف ب)
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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الخميس، أنه سيستثمر حوالى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا، على مدى السنتين المقبلتين.

وقال البنك، الذي يتخذ من لندن مقراً، في بيان إن استجابته تشمل 600 مليون يورو على شكل خطوط ائتمان للبنوك المحلية، من أجل الشركات والأفراد المتضررين بشكل مباشر من الزلزال الذي وقع في جنوب تركيا، حسب وكالة «فرانس برس».

البنك الأوروبي: مستعدون لدعم القطاع الخاص من أجل إعادة الإعمار بتركيا
وأوضح المدير الإداري للبنك في تركيا، أن المصرف على استعداد لدعم القطاع الخاص في البلاد للتعافي وإعادة الإعمار.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في السادس من فبراير تسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في تركيا وحدها.

وقدر البنك الدولي الأسبوع الماضي قيمة الأضرار المادية وحدها بأكثر من 34 مليار دولار في تركيا، وكلفة إعادة الإعمار بضعف هذه القيمة. وتوقعت المؤسسة الدولية أن تبلغ التكلفة 5.1 مليار دولار في سورية.

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