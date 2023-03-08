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لاغارد تتعهد بتفعيل «كل ما يلزم» لمكافحة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 07:02 مساء
لاغارد تتعهد بتفعيل «كل ما يلزم» لمكافحة التضخم
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال ندوة في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف. (أ ف ب)
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تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بفعل «كل ما يلزم» لإعادة استقرار الأسعار، خلال ندوة في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف الأربعاء. 

وقالت لاغارد «سنعيد استقرار الأسعار وسنفعل كل ما يلزم»، مشيرة إلى التضخم الكبير الذي تشهده معظم دول منطقة اليورو، في حين يتمتع البنك المركزي الذي ترأسه بتفويض لمكافحته، بحسب «فرانس برس». 

وشددت لاغارد على أن «أكثر المتضررين من زيادة التضخم هم المحرومون، والضعفاء، والأقل أجرًا، إنهن النساء».  واقترحت الأسبوع الماضي أن يستمر البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى ما بعد شهر مارس للحد من التضخم. 

 مكافحة التضخم الناتج عن أزمة الطاقة
وقالت لاغارد برفقة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا خلال الندوة المنعقدة بمناسبة يوم المرأة العالمي «بصفتي رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، فإن عملي محدود نوعًا ما ولكنه ذو أهمية بالغة، ويتعلق باستقرار الأسعار، أي مكافحة التضخم الناتج عن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب المروعة على أوكرانيا». 

-  التضخم في منطقة اليورو ينخفض 0.1 نقطة فقط مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية
-  دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو خلال خمسة اجتماعات متتالية، في تحول غير مسبوق بهدف مواجهة التضخم الذي ارتفعت مستوياته أربع مرات عن هدف 2% المحدد على المدى المتوسط. 

وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو في فبراير على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي إلى 8.5%، لكن بلغ الانخفاض 0.1 نقطة فقط مقارنة بيناير حين سجل 8.6%، وفقًا لأرقام يوروستات، وهي نسبة متدنية مقارنة بما كان يتوقع، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقف العولمة
ومن مقر منظمة التجارة العالمية التي تعمل على تنظيم عولمة التبادلات في هذا القطاع، أعربت لاغارد عن قلقها بشأن «تراجع إلى ما كان عليه الوضع منذ عقود في مجال الحقوق الاقتصادية للنساء». 

وقالت إن «تجزئة التجارة العالمية تهدد بتقويض عقود من التقدم»، موضحة أن «تقدم التجارة العالمية ارتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير حقوق النساء».  ولم تذهب لاغارد إلى حد التطرق إلى «وقف العولمة» لكنها تحدثت عن تحرك نحو «زيادة التجارة داخل الكتل» التي تتقاسم القيم ذاتها.

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