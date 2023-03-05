قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم سفينة حاويات جنحت أثناء عبورها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد، نجاحها في تعويم سفينة حاويات، كانت قد جنحت أثناء عبورها القناة.

وأعلنت الهيئة على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، نجاح تعويم سفينة الحاويات «MSC ISTANBUL» واستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في وقت سابق، عملية للإنقاذ البحري للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات «MSC ISTANBUL»، وذلك خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

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كما أكد امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وتعد قناة السويس من أبرز الممرات الملاحية في العالم، وتربط بين آسيا وأوروبا، ويعبر من خلالها 10 في المئة من حركة التجارة العالمية.