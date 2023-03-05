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جنوح سفينة بقناة السويس والدفع بأربع قاطرات لتعويمها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 08:03 مساء
جنوح سفينة بقناة السويس والدفع بأربع قاطرات لتعويمها
سفينة حاويات في القناة. (الإنترنت)
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد، جنوح سفينة حاويات في القناة، من دون أن تؤثر على سير حركة المرور في الممر المائي.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC» ISTANBUL» وذلك خلال عبورها  القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

 الدفع على الفور بأربع قاطرات
 وأوضح رئيس الهيئة، بحسب الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»، أنه «بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر  78 ترقيم قناة، جرى الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كلًا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنًا والقاطرات مساعد (١) ومساعد (٢) والقاطرة مساعد (٥)، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة ١ للمشاركة في أعمال التعويم».

- رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة
- جنوح سفينة شحن في قناة السويس

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

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