بوتين: روسيا الآن أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين، إذ ضخت لها 13.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب (قوة سيبيريا)، في أول 11 شهرا من عام 2022.

وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بوتين «وفقا لبيانات هذا العام، أصبحت روسيا واحدة من الكبار فيما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين»، وفق وكالة «رويترز».

وتفوقت روسيا على السعودية الشهر الماضي لتصبح أكبر مورد للخام للصين.

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وأوضح بوتين أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) للصين والرابعة في توريد الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن شهر ديسمبر الحالي، شهد ضخ كميات تزيد 18% عن الالتزامات التعاقدية اليومية.

ارتفاع صادرات الطاقة الروسية إلى الصين

وارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين، بشكل كبير منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وما أعقبه من فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في 29 نوفمبر الماضي، بأن صادرات الطاقة الروسية للصين زادت 64% هذا العام من حيث القيمة و10% من حيث الحجم.