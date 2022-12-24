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ارتفاع الاستثمار الصيني المتجه للخارج إلى 3.6%

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 08:37 صباحا
ارتفاع الاستثمار الصيني المتجه للخارج إلى 3.6%
سفينة شحن محملة بالفحم في مرفأ ليانيونغانغ في مقاطعة جيانسو بشرق الصين، 28 نوفمبر 2022، (ا ف ب)
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ارتفع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج بنسبة 3.6% في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2022 إلى 102.66 مليار دولار، وفقًا لما أظهرته بيانات نشرتها وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة.

وفي الأشهر الـ11 الأولى، ارتفع الاستثمار في خدمات التأجير الخارجي وخدمات الأعمال بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 34.37 مليار دولار أميركي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، وشهد الاستثمار في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، شهد نموًا.

 الاستثمار المباشر غير المالي 
وخلال الفترة نفسها، ارتفع الاستثمار المباشر غير المالي في الدول الواقعة على طول مبادرة «الحزام والطريق» بنسبة 6.5% على أساس سنوي ليصل إلى 19.16 مليار دولار أميركي، ما يمثل 18.7% من إجمالي الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج خلال هذه الفترة.

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