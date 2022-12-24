ارتفاع الاستثمار الصيني المتجه للخارج إلى 3.6%

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج بنسبة 3.6% في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2022 إلى 102.66 مليار دولار، وفقًا لما أظهرته بيانات نشرتها وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة.

وفي الأشهر الـ11 الأولى، ارتفع الاستثمار في خدمات التأجير الخارجي وخدمات الأعمال بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 34.37 مليار دولار أميركي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، وشهد الاستثمار في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، شهد نموًا.