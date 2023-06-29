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نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 10:03 صباحا
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
غرفة بها الكثير من الأغراض القديمة (الكراكيب). (أرشيفية: الإنترنت)
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من أجل ضمان الشعور بحرية الحركة في المنزل والإحساس بالراحة في جميع الغرف، يجب التخلص من الأغراض القديمة (الكراكيب) التي تؤدي إلى ضيق المكان وامتلائه بالأتربة لا سيما مظهرها غير الجيد.

وهناك الكثير من الأفكار التي ستساعدكِ في التخلص من هذه الأشياء القديمة، حسب «سوبر ماما».

- تخلصي فورًا من أي جهاز قديم متعطل عن التشغيل، إما بالتصليح أو الرمي، بدلًا عن تخزينه لفترة طويلة دون جدوى.
- استخدمي الأكياس البلاستيكية المستعملة لتجميع القمامة، بدلًا عن تجميعها في الأدراج دون فائدة.
- تخلصي من الكتب والمجلات والجرائد التي تعقدين النية لقراءتها رغم مرور عدة أشهر على إصدارها، فلن يمكنكِ قراءتها بعد كل هذه المدة، فتبرعي بها أو ألقيها في القمامة فورًا.

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- احتفظي بعلب المطبخ ذات الغطاء فقط، وتخلصي من أية عبوات أو علب أخرى.
- تخلصي من الملابس القديمة وغير المستخدمة، وتبرعي بها لإحدى الجمعيات الخيرية.
- احرصي على تصنيف جميع الأشياء في منزلك، من حيث استخدامها وأهميتها كل شهر أو شهرين.
- تخلصي من الأثاث غير المستخدم، لتزيدي من مساحة منزلكِ. جمعي لعب أطفالك في صندوق أو خزانة واحدة، وتخلصي من الألعاب المكسورة والتالفة التي لا تُستخدَم.

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