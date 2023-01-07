كيفية تنسيق اللون الرمادي في الديكور

القاهرة - بوابة الوسط

يشيع استخدم اللون الرمادي في الديكورات المنزلية العصرية، كونه من أفضل الألوان الحيادية الأنيقة التي يمكن تنسيقها بسهولة مع ألوان الأثاث المختلفة الأرضيات والحوائط بمختلف ألوانها.



ولمعرفة كيفية تنسيق اللون الرمادي في الديكور وطريقة دمجه مع مختلف أنواع الديكور، إليكِ هذه النصائح والأفكار، حسب «سوبر ماما».

- تنسيق اللون الأزرق في الأثاث​



مع الديكورات الـ«نيو كلاسيك»

لخلق أجواء كلاسيكية على الطراز العصري الحديث، ما عليك سوى استخدام مزيج من الظلال الرمادية والسوداء لإضفاء مظهر بسيط أنيق، يعتبر هذا النمط مثاليا لغرف النوم، وغرف المعيشة وغرفة الضيوف، أو أي مكان تفضلينه.



تنسيق الرمادي مع الأبيض

يعتبر مزج اللونين الأبيض والرمادي من أفضل الخيارات التي تمنحك ظلالا بصرية هادئة وجذابة، تتماشى مع مختلف أشكال الديكورات الكلاسيكية أو الحديثة، وفقا لتفضيلاتك وذوقك الخاص، كما يحقق المزج بين اللونين الأبيض والرمادي توازنا مثاليا بين الأناقة والبساطة، لذا غالبا ما يوصي مصممو الديكور باستخدام هذا المزيج في غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو أي مساحة مخصصة للاسترخاء.



تنسيق الرمادي مع الأخضر

في بعض الأحيان يكون من الجيد التفكير في التنسيق بين الألوان المتباينة، إذ يعتبر اللون الرمادي من أفضل الألوان التي يمكن تنسيقها مع اللون الأخضر النابض بالحياة، ويتماشى هذا المزيج المثالي المفعم بالحيوية مع غرف الأطفال، وغرف المعيشة، أو أي أماكن تكون في حاجة إلى جو من البهجة.

مع اللون الأزرق السماوي

يمكن أن يمنحك مزج اللونين الأزرق والرمادي المائي أجواءً منعشة ونقية، وتخلق تركيبة تلك الألوان مظهرا حيويا ومشرقا، يتماشى هذا التنسيق مع الحمامات وغرف المعيشة وغرف الأطفال، وغيرها.



الرمادي من أشهر الألوان الحيادية الأنيقة المستخدمة في مختلف أنواع الديكورات (الإنترنت)

الرمادي من أشهر الألوان الحيادية الأنيقة المستخدمة في مختلف أنواع الديكورات (الإنترنت)