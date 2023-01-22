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إكسسوارات يجب ألا تغيب عن غرفة نومك (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 12:14 مساء
إكسسوارات يجب ألا تغيب عن غرفة نومك (صور)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
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من أهم العوامل التي تجعلك تحصلين على ديكورات رائعة لغرفة النوم أن تدل عبر أثاثها ومحتوياتها وطريقة تنسيقها على شخصية ساكنيها. وتسمح له بالراحة ودخول النوم سريعًا، مع دور يقوم به السرير، وهذا الأخير محور الحيز، بالإضافة إلى الإكسسوارات، حسب «سيدتي».

-  ديكور مشرق لغرفة النوم المظلمة
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وهنا نستعرض معا بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم.

- غطاء السرير والوسائد التي توزع على سطح السرير، مع أهمية انتقاء نسيج فخم للعناصر المذكورة، كما غطاء السرير الرقيق الجاهز لرميه على السرير، مع إمكانية تنجيد الوسادتين بالقماش عينه العائد للقطعة المذكورة، على أن يكون النسيج مميزا أي مشغولا من المخمل، مثلا، أو مطرزا أو لماعا.

- وحدات الإضاءة الجدارية، مع توزيع زوجين على جانبي السرير أو إضاءة للمنضدة ترتب إلى جانب من السرير، وأخرى أرضية، إلى الجانب الآخر.

- النباتات الداخلية، التي قد تنسجم مع فكرة الديكور الداخلي، وهي فعالة في بث شعور إيجابي.

- الستارة التي قد تكون شفافة.

- لوحة جدارية كبيرة مرسومة بألوان متناسبة مع المخطط اللوني العام، ما يغني عن حضور ورق الجدران، في بعض الأحيان.

- نسخ صغيرة عن صور العائلة، التي توزع على المناضد.

بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
بعض الإكسسوارات التي يجب ألا تغيب عن غرفة النوم (الإنترنت)
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