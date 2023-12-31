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هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 31 ديسمبر 2023, 12:46 مساء
هل يمكن تحويل «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع؟
شاهد كيف حوّل مهندس سيارات «موستانغ جي تي» إلى سيارة رباعية الدفع (أرشيفية: الإنترنت)
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لم توفر بعض الشركات فئة المحرك الرباعي الدفع في عديد السيارات الشهيرة عالية الكفاءة، بل اقتصر البعض على أمامية أو خلفية الدفع فحسب، بينما يفضل البعض الآخر، مثل «دودج»، توفير فئة المحرك رباعي الدفع، كما هي الحال مع «تشارجر» و«تشالنجر».

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على الجانب الآخر، لم تعرض «فورد» بشكل رسمي أي فئة رباعية الدفع من سيارة «موستانغ» ذات المحرك البنزيني. لكن بعض الشغوفين بتعديلات السيارة قرروا تعديل هذا الوضع، حسب موقع «كار سكوبس».

«موستانغ» 2017
فعلى مدى العامين الماضيين، دأب صاحب قناة «No Production Value Garage» في منصة «يوتيوب» على تحويل سيارة «موستانغ» طراز العام 2017 إلى سيارة رباعية الدفع.

وتلك الفكرة ليست بالجديدة، حيث شهدنا تحويل سيارة «أكورا إنتغرا» إلى سيارة رباعية الدفع باستخدام مكونات من «هوندا CR-V». لكن عملية تحويل «موستانغ» ستكون أكثر تعقيدا.

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وبدلا من استخدام أجزاء تضعها «فورد» بالفعل في الفئات الرباعية الدفع، عمل هذا المهندس على استخدام مكونات من سيارات شتى، فاستخدم عمود الرافعة من سيارة «جيب كوماندر»، ووصلة السرعة الثابتة من سيارة «جيب غراند شيروكي»، وجهاز «Syvecs» للتحكم في الدفع الرباعي، والترس التفاضلي الأمامي «دفرنس» من سيارة «تويوتا هايلكس»، مع استخدام ناقل سرعة يدوي ست سرعات، يغذي محرك سعة 5 لترات «في 8».

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وربما يكون المزج بين تلك الأجزاء كارثيا، لكن صاحب الفكرة نجح في إتمام المهمة، ويبدو أن السيارة تعمل بكفاءة ملحوظة.

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