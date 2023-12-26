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انطلاقة غير موفقة للسيارات ذاتية القيادة في 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 01:46 مساء
انطلاقة غير موفقة للسيارات ذاتية القيادة في 2023
سيارة «كروز» ذاتية القيادة من إنتاج شركة «جنرال موتورز». (الإنترنت)
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كان من المفترض أن يمثل العام 2023 انطلاقة حقيقة للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة، مع حصول شركة «جنرال موتورز» على الموافقة لتسيير نموذجها للسيارات الأجرة الآلية «كروز» في شوارع كاليفورنيا الأميركية، لكن بحلول الربع الأخير من العام، أعلنت الشركة وقف العمل في المشروع بالكامل.

ويعد هذا الإخفاق من أكبر الإخفاقات المسجلة في عالم السيارات خلال العام 2023، حسب موقع «تكنولوجي ريفيو» الأميركي، وتسبب في إحباط كبير لمحبي السيارات الكهربائية والمتشوقين لتجربة القيادة الذاتية.

تزامن ذلك مع انتكاسات طالت كذلك محاولات شركة «تسلا» العالمية في إطلاق سيارة ذاتية القيادة، مع استدعاء آلاف السيارات التي طُرحت بالفعل في الأسواق خلال العام بسبب عيوب في نظام التشغيل تسببت في حوادث على الطرق السريعة.

«جنرال موتورز» تعلق إنتاج سيارة «كروز»
ففي نهاية أكتوبر الماضي، قررت ولاية كاليفورنيا الأميركية منع سيارة «كروز» ذاتية القيادة من السير في شوارع الولاية، معتبرة أنها تمثل خطر على السلامة العامة، وأساءت تمثيل معايير السلامة المعمول بها.

هذا القرار دفع شركة «جنرال موتورز» إلى إعلان وقف إنتاج السيارة ذاتية القيادة بشكل موقت، ووقف جميع العمليات المتعلقة بالتكنولوجيا ذاتية القيادة. كما اضطرها إلى تسريح 25% تقريبا من موظفيها، إضافة إلى المدير التنفيذي والشريك المؤسس، كايل فوجت.

يأتي ذلك بعد أن صدمت سيارة «كروز» أحد المشاة في شوارع سان فرانسيسكو، وجرته لبضعة أقدام، ما أثار تساؤلات عدة حول سلامة تلك الشاحنات ومدى الاستعداد العام لاستخدامها.

- ولاية كاليفورنيا تمنع السيارات ذاتية القيادة من «جنرال موتورز» لاعتبارات السلامة
- «جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة
- توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من 2026

وكانت «جنرال موتورز» الشركة الأولى التي توفر خدمات تاكسي ذاتي القيادة في ولاية كاليفورنيا، في أوقات النهار والليل، مع أسطول من السيارة يضم 400 وحدة تقريبا، مؤكدة، في إعلانها الترويجي للخدمة أن «سيارة الأجرة الآلية ذاتية القيادة لا تتعب، ولا تمل، ولا تصاب بالتشتت.. الإنسان سائق مروع».

واستثمرت «جنرال موتورز» مبالغ طائلة في وحدة «كروز» للقيادة الذاتية التي تلقت 1.5 مليار دولار في مارس العام 2022. كما أنفقت الشركة 2.1 مليار دولار لشراء ملكية أسهم الوحدة من صندوق «فيجين» التابع لمصرف «سوفت بنك».

انطلاقة جديدة في 2024
وتأمل «جنرال موتورز» أن يمثل العام 2024 انطلاقة جديدة لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، حيث أعلنت أنها ستستأنف العمليات في وحدة «كروز» خلال العام المقبل، مع توفيلا خدمة التاكسي الآلي في مدينة أميركية واحدة لاختبارها قبل التوسع إلى مواقع أخرى، حسب موقع «كار سكوبس».

وأعلنت الشركة في بيان: «بمجرد أن نتخذ خطوات لتحسين ثقافة السلامة لدينا وإعادة بناء الثقة، فإن استراتيجيتنا تتمثل في إعادة الإطلاق في مدينة واحدة وإثبات أدائنا هناك، قبل التوسع». ولم تكشف شركة صناعة السيارات عن المدينة التي ستبدأ في تشغيل سيارات الأجرة الآلية فيها.

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