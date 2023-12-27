تعديل خيالي من «مانصوري» لـ«مرسيدس AMG SL 63»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سواء كنت من محبي أعمال شركة «مانصوري» لتعديل السيارات أم لا، لا يمكنك أن تنكر الإضافات الخارقة التي توضع على السيارات بعد التعديل، وبالتأكيد لن تتعرف على هذه السيارة من طراز «مرسيدس AMG SL 63».

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وشركة «مانصوري» هي شركة تعديل سيارات مقرها ألمانيا، تشتهر بتعديل السيارات الفارهة والخارقة. وعملت على إضافة عدد من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63»، حسب «كار سكوبس».

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التعديلات الجديدة على السيارة

وكشفت «مانصوري» عن حزمة «إس إل 63» بداية هذا العام، لكن هذه النسخة تنقل تكنولوجيا التعديلات إلى مستوى آخر. ففي البداية، حظيت السيارة بدهان خارجي من اللون الرصاصي، أضاف عليها أجواء من الصلابة والشراسة.

وإلى جانب الدهان الرصاصي، ستجد إضافات عدة من ألياف الكربون، بما في ذلك غطاء المحرك الجذاب مع فتحات سحب الهواء الجديدة كليًا والخطوط الحادة، مع شبكة أمامية جديدة بالكامل، وإضافات من اللون الأزرق.

كما أضافت «مانصوري» إضاءة نهارية «إل إي دي» على شكل حرف «L»، مدمجة في فتحات سحب الهواء.

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وفي المقصورة الداخلية، جرى استخدام جلد من اللون من الأزرق الفاتح في جميع التفاصيل الداخلية، مع إضافات من اللون الأصفر، وحياكة جيدة للغاية. اللون الأزرق مستخدم أيضًا في عجلة القيادة، ما يزيد من لمعان وتألق السيارة.

محرك السيارة

وحصل محرك السيارة وهو سعة 4.0 لتر تيربو «في8» على بعض التعديلات، زادت من إجمالي القوة التي ينتجها لتصل إلى 850 حصانًا.

شركة «مانصوري» تضيف عددًا من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63» (أرشيفية: الإنترنت)

شركة «مانصوري» تضيف عددًا من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63» (أرشيفية: الإنترنت)