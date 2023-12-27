  • Alwasat News
Atwasat

تعديل خيالي من «مانصوري» لـ«مرسيدس AMG SL 63»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 03:18 مساء
تعديل خيالي من «مانصوري» لـ«مرسيدس AMG SL 63»
شركة «مانصوري» تضيف عددًا من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63» (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سواء كنت من محبي أعمال شركة «مانصوري» لتعديل السيارات أم لا، لا يمكنك أن تنكر الإضافات الخارقة التي توضع على السيارات بعد التعديل، وبالتأكيد لن تتعرف على هذه السيارة من طراز «مرسيدس AMG SL 63».

معرض طوكيو للسيارات ينطلق بتصميمات جديدة

وشركة «مانصوري» هي شركة تعديل سيارات مقرها ألمانيا، تشتهر بتعديل السيارات الفارهة والخارقة. وعملت على إضافة عدد من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63»، حسب «كار سكوبس».

«كيا بيكانتو» 2024 تنطلق في أستراليا

التعديلات الجديدة على السيارة
وكشفت «مانصوري» عن حزمة «إس إل 63» بداية هذا العام، لكن هذه النسخة تنقل تكنولوجيا التعديلات إلى مستوى آخر. ففي البداية، حظيت السيارة بدهان خارجي من اللون الرصاصي، أضاف عليها أجواء من الصلابة والشراسة.

وإلى جانب الدهان الرصاصي، ستجد إضافات عدة من ألياف الكربون، بما في ذلك غطاء المحرك الجذاب مع فتحات سحب الهواء الجديدة كليًا والخطوط الحادة، مع شبكة أمامية جديدة بالكامل، وإضافات من اللون الأزرق.

كما أضافت «مانصوري» إضاءة نهارية «إل إي دي» على شكل حرف «L»، مدمجة في فتحات سحب الهواء.

معرض طوكيو للسيارات ينطلق بتصميمات جديدة

وفي المقصورة الداخلية، جرى استخدام جلد من اللون من الأزرق الفاتح في جميع التفاصيل الداخلية، مع إضافات من اللون الأصفر، وحياكة جيدة للغاية. اللون الأزرق مستخدم أيضًا في عجلة القيادة، ما يزيد من لمعان وتألق السيارة.

محرك السيارة
وحصل محرك السيارة وهو سعة 4.0 لتر تيربو «في8» على بعض التعديلات، زادت من إجمالي القوة التي ينتجها لتصل إلى 850 حصانًا.

شركة «مانصوري» تضيف عددًا من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63» (أرشيفية: الإنترنت)
شركة «مانصوري» تضيف عددًا من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63» (أرشيفية: الإنترنت)
شركة «مانصوري» تضيف عددًا من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63» (أرشيفية: الإنترنت)
شركة «مانصوري» تضيف عددًا من التعديلات البصرية وفي المحرك على سيارة «مرسيدس AMG SL 63» (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية

«مئوية ليبيا» الحلقة (1): ليبيا العثمانية
الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا

الذاكرة الوطنية: محطات في تاريخ ليبيا
حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023

حروب صامتة وصراع مصالح أبرز ملامح العلاقات بين واشنطن وبكين في 2023
إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023

إمارة النفط تضع سيتي أخيرا على قمة القارة العجوز في 2023
«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023

«فيروس» الانقلابات يزلزل القارة السمراء في 2023
لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!

لأجل إسرائيل إقليم في حرب دائمة!
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
معرض طوكيو للسيارات ينطلق بتصميمات جديدة
معرض طوكيو للسيارات ينطلق بتصميمات جديدة
«كيا بيكانتو» 2024 تنطلق في أستراليا
«كيا بيكانتو» 2024 تنطلق في أستراليا
عرض «فورد جي تي MkII» النادرة بسعر يصل إلى 1.7 مليون دولار
عرض «فورد جي تي MkII» النادرة بسعر يصل إلى 1.7 مليون دولار
دايهاتسو تعلّق إنتاجها في اليابان موقتا بعد فضيحة اختبارات مزوّرة
دايهاتسو تعلّق إنتاجها في اليابان موقتا بعد فضيحة اختبارات مزوّرة
انطلاقة غير موفقة للسيارات ذاتية القيادة في 2023
انطلاقة غير موفقة للسيارات ذاتية القيادة في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
6 نصائح لمنع نقص زيت المحرك
6 نصائح لمنع نقص زيت المحرك...
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
بالفيديو: كيف تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»...
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي...
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة ......
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا...
المزيد
تعديل خيالي من «مانصوري» لـ«مرسيدس AMG SL 63»
تعديل خيالي من «مانصوري» لـ«مرسيدس AMG SL 63»...
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين ......
«مكلارين 720 إس» المنافس الأمثل لـ«بورش» و«فيراري»
«مكلارين 720 إس» المنافس الأمثل لـ«بورش» و«فيراري»...
انطلاقة غير موفقة للسيارات ذاتية القيادة في 2023
انطلاقة غير موفقة للسيارات ذاتية القيادة في 2023...
دايهاتسو تعلّق إنتاجها في اليابان موقتا بعد فضيحة اختبارات مزوّرة
دايهاتسو تعلّق إنتاجها في اليابان موقتا بعد فضيحة اختبارات ......
المزيد