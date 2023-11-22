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«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:21 مساء
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
تعديلات جديدة لسيارة «ياريس كروس» من «تويوتا» (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت «تويوتا» اليابانية سلسلة من التعديلات الجديدة لسيارة «ياريس كروس» وذلك بعد تعديلات مماثلة بسيارة «ياريس سوبر ميني».

مواصفات السيارة
ويمكن شراء «ياريس» الجديدة طراز 2024، وهي من فئة الكروس أوفر، مع فئة جديدة بمحرك هجين أكثر قوة، وإعدادات أفضل للأمان والسلامة، كما نقل موقع «كار سكوب».

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والفئة الجديدة «Hybrid 130» تجمع بين محرك هجين سعة 1.5 لتر، ومحرك كهربائية، ينتجان معا قوة 130 حصانا، و185 نيوتن متر من عزم دوران. وبهذه القوة، تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.7 ثانية تقريبا.

وفي الوقت نفسه، تحافظ سيارة الكروس أوفر من الفئة B على مكانتها الرائدة في فئتها من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يتراوح متوسطها بين 103 و122 جرام/كم.

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محرك السيارة
وهناك فئة «Hybrid 115»، والتي تأتي مع محرك بقوة 114 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران. وتؤكد «تويوتا» أن التكنولوجيا الهجينة ذاتية الشحن هي الميزة الأكبر لعملاء «ياريس كروس».

ومن الخارج، يحتفظ الطراز المحدث بمظهر سابقه، مع إضافة خيار اللون الأزرق الجديد إلى لوحة الألوان.

ألوان السيارة
وتتميز نسخة « Premiere Edition» بلون مميز من درجات الأخضر الزيتوني، وتكتمل بلمسات داخلية متطابقة ومجموعة جديدة من العجلات المعدنية مقاس 18 بوصة.

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وفي الداخل، أعطت «تويوتا» الأولوية للمزايا التكنولوجية المطورة. فتأتي «ياريس» الجديدة مع خيارات من أدوات رقمية مقاس 7 بوصات أو 12.3 بوصة، تكملها شاشة لمس للمعلومات والترفيه مقاس 9 بوصات أو 10.4 بوصة.

تلقى نظام الوسائط المتعددة «Toyota Smart Connect» تحسينات، ويدعم الآن التحديثات عبر الهواء والاتصال اللاسلكي بنظامي «أندرويد أوتو» و«أبل كار بلاي».
 

تعديلات جديدة لسيارة «ياريس كروس» من «تويوتا» (أرشيفية: الإنترنت)
تعديلات جديدة لسيارة «ياريس كروس» من «تويوتا» (أرشيفية: الإنترنت)
تعديلات جديدة لسيارة «ياريس كروس» من «تويوتا» (أرشيفية: الإنترنت)
تعديلات جديدة لسيارة «ياريس كروس» من «تويوتا» (أرشيفية: الإنترنت)
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