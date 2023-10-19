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توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من 2026

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 11:56 صباحا
توفير خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة في اليابان بدءا من 2026
سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة كروز في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في 8 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أعلنت شركتا «هوندا» اليابانية و«جنرال موتورز» الأميركية وفرعها للمركبات الذاتية القيادة «كروز» الخميس أنها تعتزم إطلاق خدمة سيارات الأجرة التجارية ذاتية القيادة في اليابان في مطلع سنة 2026، في خطوة ملموسة جديدة في تعاونها القديم، وفق ما جاء في بيان لهما.

ويُتوقع أن يبدأ العمل بهذه الخدمة في وسط طوكيو بعشرات من مركبات «كروز أوريجين» المستقلة كليا والخالية من مقعد للسائق ومن مقوَد. وتستطيع هذه السيارات نقل ما يصل إلى ستة ركاب، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح البيان أن هذه الخدمة يُفترَض أن تتوسع لاحقا إلى أبعد من وسط طوكيو، على أن يوفرها أسطول مكون من 500 سيارة «كروز أوريجين».

وتعتزم الشركات الثلاث تأسيس شركة مشتركة في اليابان في مطلع سنة 2024 للتحضير لهذا المشروع ثم إطلاقه فعليا.

مساهمة لحل مشاكل المسنين
وأوضحت «هوندا» و«جنرال موتورز» و«كروز» أنها تريد المساهمة بهذه الطريقة في حل المشكلات الاجتماعية التي تواجهها اليابان، كالنقص في سائقي سيارات الأجرة والحافلات بسبب الشيخوخة السكانية المتنامية، ويبلغ نحو 30% من اليابانيين الخامسة والستين فما فوق، وتتجاوز نسبة البالغين منهم الثمانين فما فوق العشرة في المئة.

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وسبق لشركة «كروز» أن شرعت منذ العام 2022 في نقل الركاب بسيارات الأجرة الذاتية القيادة في عدد قليل من المدن الأميركية، وتتوافر أيضا خدمات مماثلة في الصين، لكن التوسع التدريجي لاستخدام هذه المركبات الذاتية القيادة لا يخلو من الجدل، إذ تتعرض لحوادث بين الحين والآخر، في حين يؤكد مؤيدو استخدامها أنها ستساهم في تعزيز الأمان على الطرق.

وفي اليابان، تعتزم شركتا «نيسان» و«تويوتا» أيضا توفير خدمات سيارات الأجرة الآلية التجارية في المستقبل.

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