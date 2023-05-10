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«فان لايف» سيارة كهربائية ذاتية القيادة عديمة الانبعاثات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 02:24 مساء
«فان لايف» سيارة كهربائية ذاتية القيادة عديمة الانبعاثات
«فان لايف» بديل للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان بسهولة (الإنترنت)
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قدمت شركة صناعة السيارات الصينية «جي آيه سي» رؤيتها للمستقبل من خلال مفهوم «فان لايف» «VanLife» وهي سيارة كهربائية ذاتية القيادة لجميع التضاريس وعديمة الانبعاثات.

وتعد «فان لايف» هو المفهوم الثاني الخاص بـالشركة، بعد مفهوم «بارشيتا»، وقد تم تصميمه في مركز «جي آيه سي» «R&D» في أوروبا، وفقا لموقع «عالم السيارات».

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ونظرًا إلى موقع المنشأة في ميلانو بإيطاليا، اختارت الشركة عرض المفهوم في أسبوع التصميم في ميلانو 2023 بدلا من معرض شنغهاي للسيارات الأخير في الصين. وقد تم تصميم هذه السيارة للرحلات الطويلة كبديل مستدام للسفر الجوي.

هيكل السيارة
تتميز «فان لايف» بنسب صندوق واحد وشكل متماثل، مع مصابيح LED كاملة العرض على كلا الطرفين، وعجلات ضخمة، وخلوص أرضي كبير. يمنحها السطح النظيف والنوافذ الصغيرة مظهرا أكثر عدوانية، كما أنها جاهزة للتعامل مع التضاريس الوعرة في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز الإطارات المستقبلية بفتحات قابلة للسحب من أجل الجر الأمثل على أي تضاريس، وتبرز أربعة مستشعرات ليدار من السقف عندما تكون السيارة في وضع القيادة الذاتية، ومن المثير للاهتمام، فإنه يمكن استخدام القيادة المستقلة في أي مكان في العالم

دائرة كهربائية متكاملة
يتم تصنيع المفهوم على منصة كهربائية بالكامل مع بطاريات الحالة الصلبة من الجيل التالي التي توفر لها نطاقًا موسعًا وتحسن قدراتها.

تتميز «فان لايف» أيضا ببصمة كربونية منخفضة، مع العديد من مكوناتها خفيفة الوزن المصنوعة من مواد النفايات المعاد تدويرها، مثل البلاستيك والألومنيوم وألياف الكربون.

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مقصورة داخلية مرنة و متطورة
ينعكس التصميم المستقبلي أيضا في مقصورتها الداخلية، حيث تضم مقعدين ومساحة كبيرة في الخلف لتخزين الأمتعة والمعدات، التي يمكن تحويلها بسهولة إلى منطقة للنوم.

يوفر الإطار المداري المحيط بالمقصورة للركاب مرونة في تركيب أو تعليق مجموعة متنوعة من العناصر، مثل الهواتف الذكية، وصواني الطاولة، وحجرات التخزين، والحقائب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الجزء المعياري الموجود في مقدمة السيارة، الذي يتعرض لأشعة الشمس من خلال الزجاج الأمامي المائل، لتسخين المياه أو توليد الطاقة من الألواح الشمسية.

يتم توفير الوصول إلى مقصورة «فان لايف» من خلال الأبواب المصممة على جانب واحد من السيارة، بينما تسمح فتحة السقف البانورامية بدخول الكثير من الضوء الطبيعي إلى المقصورة الداخلية، لتعويض عدم وجود نوافذ جانبية.

حسب الشركة، يمثل مفهوم «فان لايف» بديلا للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان تريده.
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من المتوقع أن تظهر المركبة المستقبلية قريبا، حيث تتنافس مع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات التقليدية. مع تقدم التكنولوجيا وزيادة الوعي البيئي، قد نرى المزيد من المركبات المستقبلية والمستدامة والمتعددة الاستخدامات، مثل «فان لايف» على الطريق في المستقبل.

«فان لايف» بديل للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان بسهولة (الإنترنت)
«فان لايف» بديل للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان بسهولة (الإنترنت)
«فان لايف» بديل للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان بسهولة (الإنترنت)
«فان لايف» بديل للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان بسهولة (الإنترنت)
«فان لايف» بديل للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان بسهولة (الإنترنت)
«فان لايف» بديل للباحثين عن المغامرة ومتعة القدرة على الذهاب إلى أي مكان بسهولة (الإنترنت)
«فان لايف» سيارة كهربائية ذاتية القيادة عديمة الانبعاثات
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