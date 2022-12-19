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شاحن سريع لجميع السيارات الكهربائية من «تسلا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 03:15 مساء
شاحن سريع لجميع السيارات الكهربائية من «تسلا»
«تسلا» تقدم شاحنا فائقا يصلح لجميع السيارات الكهربائية في النرويج (الإنترنت)
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افتتحت شركة «تسلا» محطة الشحن الفائق رقم 100 في النرويج في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبذلك وصل إجمالي عدد أكشاك الشحن في البلاد إلى أكثر من 1500 كشك شحن فائق فردي.

في سبتمبر، ارتفعت حصة سوق السيارات الكهربائية في النرويج إلى 25%، مما يعني أن سيارة واحدة من كل أربع سيارات مسجلة كانت كهربائية.

ومع ذلك، فإن حماس البلاد للسيارات الكهربائية بعيد كل البعد عن أن يكون حديث العهد؛ أسهمت عديد المركبات الكهربائية والشركات المصنعة في زيادة استخدام الدولة لمحركات الطاقة المستدامة.

من بين العديد من صانعي السيارات المسجلين لبيع السيارات الكهربائية في البلاد، حققت «تسلا» أفضل أداء في النرويج.

مع مبيعات 18.425 مركبة في العام 2022 حتى الآن، تسيطر «تسلا» على 15.5% من مبيعات السيارات الكهربائية لهذا العام، بجانب احتلال فولكس فاغن المرتبة الثانية مع 14.965 مركبة مباعة و12.5% من المبيعات.

بينما حققت بي إم دبليو (8.3٪) ، وأودي (7.1٪) ، وهيونداي (6.3٪) ، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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