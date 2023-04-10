«Huawei» تقتحم عالم السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت «Huawei» رسميا السيارة الكهربائية الخاصة بها ويمكن أن تصل هذه السيارة الذكية إلى 180 كيلومترا لتلبية المتطلبات اليومية.

نحن نعرف «Huawei» كشركة اتصالات كبيرة من الصين ومؤخرا دخلت «Huawei» في صناعة السيارات بعد إطلاق سيارتها الأولى «Huawei SF5» وهذه المرة، أطلقت شركة «Huawei» سيارة كهربائية من نوع«SUV» وأطلقت عليها اسم«Huawei Aito M5» بمواصفات خاصة.

محرك السيارة

إن محرك هذه السيارة قادر على توفير عمر بطارية كهربائي نقي يصل إلى 180 كم للاحتياجات اليومية وأكثر من 1000 كيلومتر من السفر لمسافات طويلة. يتصل بالمحرك الخلفي، ويوفر أداء عاليا مع استهلاك منخفض للطاقة.

محرك ثنائي - دفع رباعي

جرى تجهيز «SF5» بمحرك كهربائي ثلاثة في واحد وهو نظام يتكون من وحدة تحكم في المحرك ومحرك ومخفض تتميز السيارة بمدى يبلغ حوالي 180 كيلومترا في الوضع الكهربائي الخالص وأكثر من 1000 كيلومتر في وضع المدى الطويل.

تصميم إطار عالي القوة

منحنيات الهيكل الأنيقة وتصميم العمود لا يمنحان هذه السيارة مظهرا متميزا فحسب ، بل يهتمان بسلامتك أيضا. تتبنى «SF5» أجساما حرارية متعددة مكونة من فولاذ عالي القوة يمكن تحمله بدرجة كافية لتسخين تصل إلى 1250 ميغا بسكال وقوة شد تصل إلى 1500 ميغا باسكال.

سيارة ذكية

ونظرا لأن هذه سيارة ذكية، فهي مزودة بوظيفة «Huawei HiCar» هذا يؤسس الترابط الذكي بين المستخدم والمركبة والمنازل. سيتصل هاتفك الذكي بقمرة القيادة الذكية في غضون ثوانٍ. يتصل هذا الاتصال اللاسلكي عبر «Bluetooth» و«Wifi» يمكنك بسهولة تولي التحكم والتركيز على قيادتك.

تجربة مميزة

تتمتع السيارة الكهربائية التي تعمل بالطاقة من «Huawei» براحة هائلة أيضا، مع امتصاص فائق للصدمات وقمع الضوضاء. يقال إن نظام الصوت المحيطي ثلاثي الأبعاد المكون من 11 مكبر صوت يقدم جودة صوت تشبه الأوبرا.

بالإضافة إلى كل ذلك، تتميز السيارة بوضع إعادة شحن الإنقاذ من مركبة إلى أخرى ووضع إمداد طاقة التخييم.

هذا المحتوى من تيربو العرب



تعرف على مميزات كهربائية «هواوي» الجديدة (الإنترنت)

تعرف على مميزات كهربائية «هواوي» الجديدة (الإنترنت)