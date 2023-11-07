«جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات وقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة بشكل موقت، وذلك بعد أيام من إعلان وقف كافة العمليات المتعلقة بالتكنولوجيا ذاتية القيادة.

وقال المدير التنفيذي لوحدة «كروز»، وهي الشاحنة ذاتية القيادة لـ«جنرال موتورز»، كايل فوجت في مكالمة داخلية إن «الشركة أنتجت مئات الوحدات من كروز الأصلية بالفعل وهذا كافٍ على المدى القريب حتى نستعد لتعديل الأشياء من جديد»، حسب «رويترز».

وأخبر ناطق باسم «جنرال موتورز» وكالة «رويترز» أن «الشركة تعمل على إنهاء إنتاج عدد صغير من المركبات ما قبل التجارية، وبعدها تخطط لوقف الإنتاج بشكل موقت».

وقال: «نعتقد أن المركبات ذاتية القيادة ستغير تماما كيفية تحرك الأشخاص حول العالم. ووحدة كروز جزء مهم من رحلة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة».

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وقف إنتاج «كروز»

وسبق وأعلنت وحدة «كروز» الشهر الماضي أنها ستوقف عملياتها في أنحاء الولايات المتحدة بعد أن أوقف المنظمون في ولاية كاليفورنيا ترخيص مشغل سيارات الأجرة الآلية، قائلين إن المركبات ذاتية القيادة تشكل خطرا على الجمهور.

وقدمت «كروز» في فبراير 2022، التماسًا إلى المنظمين بالولايات المتحدة للحصول على إذن لنشر ما يصل إلى 2500 مركبة ذاتية القيادة من نوع «أوريجين» سنويا، والتي تأتي من دون تحكم بشري ومن دون عجلات القيادة.

ومركبة «كروز أوريجين» هي مركبة ذاتية القيادة من دون مقعد للسائق أو عجلة قيادة. تتميز بمساحة كابينة واسعة يمكن أن تكون خاصة مثل مركبة مملوكة شخصيا وتسمح لستة أشخاص بالركوب في وقت واحد وجها لوجه.