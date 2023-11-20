«هوندا» تسحب 250 ألف سيارة بسبب عيوب في المحرك

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «هوندا» اليابانية لصناعة السيارات استدعاء 250 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع قد تؤدي إلى توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ.

وأفادت مذكرة قدمتها «هوندا» إلى الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة أن قرار الاستدعاء يشمل سيارات من طرازي «أكورا» و«هوندا»، مشيرة إلى عطل في قضيب التوصيل في المحركات، ما قد يتسبب في تشغيل المحرك بشكل غير صحيح أو توقفه أثناء القيادة، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ونبهت المذكرة أن هذا العطل قد يتسبب في حدوث حريق أو التسبب في حادث لتأثيره على المحرك، ما قد ينتج عنه إصابة قائد السيارة أو أي من الركاب.

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ويشمل قرار الاستدعاء طراز «أكورا تي إل إكس» مصنعة بين عامي 2015 – 2020، إضافة إلى طراز «إم دي إكس» مصنعة بين عامي 2016 – 2020.

كما يشمل القرار سيارات «هوندا أوديسي» طرازي العام 2018 و2019، إضافة إلى سيارات فئة «ريدج لاين» طرازي 2018 – 2019.

وهذا هو الاستدعاء الرابع عشر لشركة «هوندا» هذا العام وخامس أكبر استدعاء لها. وبهذا الاستدعاء يرتفع عدد السيارات التي سيجري استدعاءها في العام 2023 إلى أكثر من ثلاثة ملايين سيارة.

وقالت «هوندا» إنه سيجري إخطار المالكين برسالة في أوائل شهر يناير، وسيقوم التجار بفحص وإصلاح واستبدال المحركات مجانًا.