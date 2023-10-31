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«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 11:26 صباحا
«هوندا» تكشف مفهوم سيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها
تصميم سيارة «Sustaina-C» الجديدة من «هوندا». (موقع أوتو إكسبرس)
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كشف مصنع السيارات الياباني «هوندا» المفهوم الجديد لسيارة مستدامة مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وذلك للتغلب على أزمة محدودية الموارد.

وأعلنت «هوندا» خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات المفهوم الجديد للسيارة الكهربائية، وأطلقت عليها اسم «Sustaina-C»، مصنوعة من ألواح «راتينغ أكريليك» المعاد تدويره وإعادة استخدامه، حسب موقع «أوتو إكسبرس».

وذكرت الشركة في إعلانها: «هذا النوع من إعادة تدوير الموارد سيسمح لنا بتخطي القيود بشأن محدودية الموارد المتوفرة».

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تصميم «Sustaina-C»
وتستوحي سيارة «Sustaina-C» تصميمها من «هوندا إي» الكهربائية، ويشبه الهيكل الخارجي بشكل عام سيارة «سوبر ميني» الكهربائية، مع الإضاءة الأمامية المستديرة.

لكن «Sustaina-C» تأتي مع غطاء محرك أكثر حدة، وطلاء من لونين، وتصميم جديد لأقواس العجلات التي تمنحها شكلا مميزا.

والسيارة مزودة بمحرك كهربائية بالكامل، وعلى الأرجح ستحصل على بطارية «هوندا تيتشي» سعة 35.5 ك/واط في الساعة.

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