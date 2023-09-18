تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد التنقل باستخدام الاسكوتر الكهربائي مزيد الانتشار، كونه عمليا وموفرا وسهل الاستخدام وأسعاره أقل بكثير من اقتناء سيارة بالإضافة إلى الميزة الأهم أنه صديق للبيئة ولا يطلق الانبعاثات لذا قامت شركة هوندا بالكشف عن سكوتر موتوكومبو الكهربائي الجديد القابل للطي والذي يشبه الحقيبة.

مميزات الاسكوتر

ربما لم تكن «Motocompo» من هوندا أقوى سكوتر للشركة أو حتى أداة النقل الأكثر فائدة، ولكنها قد تدخل في التاريخ باعتبارها واحدة من أغرب المنتجات التي غادرت مصنع هوندا على الإطلاق بفضل تصميمها حيث تبدو حقيبة.

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نظرا لمدى غرابة الأمر، فإن دراجة موتوكومباكتو النارية القابلة للطي لديه متابعين مخلصين، مع ارتفاع الأسعار بسبب الاهتمام المتزايد بهوندا وهواة جمع الدراجات النارية على حدٍ سواء.

ويأتي هوندا «Motocompo» ببطارية كهربائية ومحرك كهربائي واحد ذي مغناطيس دائم يعمل بطريقة الدفع المباشر.

محرك الاسكوتر

يقوم هذا المحرك الفردي بإنتاج 490 واط، أو 0.66 حصان ودفعها إلى العجلة الأمامية. وتغذية هذا المحرك تتم من خلال بطارية بقوة 6.8 أمبير يمكن شحنها بالكامل خلال تلاث ساعات ونصف عن طريق الشاحن الموجود على متن السكوتر بقوة 110 فولتات.

قد تضر هذه البطارية الصغيرة بالنطاق، ولكنها تساعد في تقليل الوزن إلى 41.3 رطل. كما تقول شركة هوندا إن هذا الاسكوتر الإلكتروني «Motocompo» جيد لسباقات السرعة البالغة 15 ميلا في الساعة ويمكنه السفر لمسافة 12 ميلا مقابل رسوم.

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وسيلة تنقل سهلة و سلسلة

تريد الشركة أن يعمل موتوكومباكتو كحل للتنقل السهل والسلس وفي نفس الوقت يكون صغير وخفيف الوزن وقابل للطي كحل للميل الأول والأخير.

في حين أن ذلك قد يساعد سكان المدينة في الحصول على موارد النقل الجماعي الخاصة بهم، فمن المحتمل أن يحظى سكوتر«Motocompo» القابل للطي هذه بشعبية كبيرة بين محبي هوندا والأشخاص الذين يريدون شيئا مختلفا فقط.

هذا المحتوى من تيربو العرب





تعرف على مميزات سكوتر هوندا سهل التنقل «Motocompo» (الإنترنت)

تعرف على مميزات سكوتر هوندا سهل التنقل «Motocompo» (الإنترنت)