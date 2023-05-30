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بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 01:41 مساء
بالفيديو: سكوتر كهربائي من «مرسيدس»
سكوتر كهربائي سريع من مرسيدس خفيف الوزن (الإنترنت)
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كشفت شركة «مرسيدس» عن أحدث منتج لها، والذي يضم عجلتين ونسبة قوة إلى وزن أقل من 95 حصانا للطن.
إنها خطوة أخرى في خطة «مرسيدس» لتصبح شركة تنقل مستدامة.

إنه العنصر المثالي في نظر الشركة للحصول على سائق ينتقل إلى وجهته بطريقة خالية من الانبعاثات.
لم تكن «مرسيدس» أول من طرح هذه الفكرة.

شركات منافسة أخرى
على مدى السنوات القليلة الماضية، قفزت شركات مثل «Toyota» و«BMW» و«Polestar» إلى لعبة الحركة الدقيقة بأشياء، مثل الدراجات البخارية الصغيرة التي تشغل مساحة أقل ودراجات بخارية بسيطة بشكل مثير للإعجاب تتناسب مع سيارتك الرياضية الكهربائية المستقبلية.
يعتبر نهج «مرسيدس» أكثر شيوعا، لكنه لا يزال يدخل ساحة لعب مزدحمة بمنتج تنافسي.

محرك «السكوتر»
يستخدم «السكوتر» محركًا كهربائيًا بقوة (500 واط) يسحب الطاقة من بطارية بقوة (450 واط).
هذا يعني أن «السكوتر» جيد لسرعة قصوى تبلغ 12 ميلا في الساعة مع مدى 24 ميلا في الوضع الاقتصادي أو 15 ميلا في الوضع الرياضي.
يستغرق الشحن في أي مكان من 2.1 إلى 3.5 ساعة، اعتمادا على الشاحن.
كما يأتي مزودا بشاشة توضح مستويات البطارية والسرعة وأنماط القيادة، فضلا عن المظهر الأنيق بالطريقة التي تعرف بها «مرسيدس» فقط كيفية القيام بها.
ويتميز بتعليق أمامي وخلفي قابل للتعديل، إلى جانب مقود متداخل يسمح بوضعية قيادة مريحة بغض النظر عن ارتفاع الراكب.
هذا المحتوى من تيربو العرب


 

 

سكوتر كهربائي سريع من مرسيدس خفيف الوزن (الإنترنت)
سكوتر كهربائي سريع من مرسيدس خفيف الوزن (الإنترنت)
سكوتر كهربائي سريع من مرسيدس خفيف الوزن (الإنترنت)
سكوتر كهربائي سريع من مرسيدس خفيف الوزن (الإنترنت)
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