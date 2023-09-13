  • Alwasat News
Atwasat

كل ما تريد معرفته عن «بولستار» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 09:10 صباحا
كل ما تريد معرفته عن «بولستار» الكهربائية الجديدة
مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)
alwasat radio

تشهد سلسلة سيارة «بولستار» الكهربائية توسعا متسارعا، مع عرض فئة «بولستار 3» ذات الدفع الرباعي، وسيارة «بولستار 4» من فئة الكوبيه، مما يزيد من تنافسيتها لـ«فولفو» السويدية في سوق السيارات الكهربائية.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنموذج أولي لسيارة «بولستار 5»، تكشف أداء استثنائيا وتصميما مميزا، حسب موقع «كار سكوب».

«رينو» تطرح الفئة الجديدة من «غراند كانغو» 2024

تصميم السيارة
ويعتمد تصميم «بولستار 5» الجديدة بشكل كبير على مفهوم سيارة «بريسبت» الاستثنائية التي طرحتها «بولستار»، وهي الذراع الرياضية من شركة «فولفو»، في بالعام 2020.

لكن الفئة الجديدة تأتي مع تعديلات بالتصميم الخارجي في الإضاءة الأمامية، وتغيير تصميم الأبواب، مع استخدام غطاء للمحرك دون فتحات. أما جسم السيارة فسيحتفظ بالسقف الزجاجي العملاق، وانحناءاته الدقيقة.

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

والسيارة ستأتي أيضا دون نافذة خلفية، بل ستعتمد على تغذية الفيديو الرقمي لمرآة الرؤية الخلفية. وتأتي كذلك مع تعديلات على الإضاءة الخلفية، ولوحة مخارج العادم.

وعلى الأرجح ستأتي السيارة ذات المقاعد الأربع مع مواد مستدامة، واستخدام مواد معاد تدويرها 100% تقريبا.

مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)
مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا إعصار «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنًا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات

هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن

مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية

انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا

مجلس الأمن يقف «دقيقة حداد» على أرواح ضحايا ليبيا
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
نشوب حريق بشاحنة «نيكولا» الكهربائية للمرة الثانية في أسبوع
نشوب حريق بشاحنة «نيكولا» الكهربائية للمرة الثانية في أسبوع
شيري تجدد طرازات «TIGGO»
شيري تجدد طرازات «TIGGO»
«نيسان» تستعد لإطلاق الجيل الجديد من «مورانو»
«نيسان» تستعد لإطلاق الجيل الجديد من «مورانو»
مصنع «ميني - أكسفورد» يتحول لإنتاج السيارات الكهربائية
مصنع «ميني - أكسفورد» يتحول لإنتاج السيارات الكهربائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو...
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو......
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها
تعديلات جديدة على «سيكويا» و«تندرا» من «تويوتا».. تعرف عليها...
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة
300 ألف دولار للحصول على «موستانغ فورد» الجديدة...
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»
بالفيديو: سيارة دفع رباعي هندية جديدة من «ماهيندرا»...
المزيد
كل ما تريد معرفته عن «بولستار» الكهربائية الجديدة
كل ما تريد معرفته عن «بولستار» الكهربائية الجديدة...
«لوتس إيميا» الكهربائية الجديدة تنافس «بورش» بقوة 905 أحصنة
«لوتس إيميا» الكهربائية الجديدة تنافس «بورش» بقوة 905 أحصنة...
نصائح لقيادة آمنة في أثناء حدوث عواصف ترابية
نصائح لقيادة آمنة في أثناء حدوث عواصف ترابية...
مصنع «ميني - أكسفورد» يتحول لإنتاج السيارات الكهربائية
مصنع «ميني - أكسفورد» يتحول لإنتاج السيارات الكهربائية...
«نيسان» تستعد لإطلاق الجيل الجديد من «مورانو»
«نيسان» تستعد لإطلاق الجيل الجديد من «مورانو»...
المزيد