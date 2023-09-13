كل ما تريد معرفته عن «بولستار» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تشهد سلسلة سيارة «بولستار» الكهربائية توسعا متسارعا، مع عرض فئة «بولستار 3» ذات الدفع الرباعي، وسيارة «بولستار 4» من فئة الكوبيه، مما يزيد من تنافسيتها لـ«فولفو» السويدية في سوق السيارات الكهربائية.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا لنموذج أولي لسيارة «بولستار 5»، تكشف أداء استثنائيا وتصميما مميزا، حسب موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة

ويعتمد تصميم «بولستار 5» الجديدة بشكل كبير على مفهوم سيارة «بريسبت» الاستثنائية التي طرحتها «بولستار»، وهي الذراع الرياضية من شركة «فولفو»، في بالعام 2020.

لكن الفئة الجديدة تأتي مع تعديلات بالتصميم الخارجي في الإضاءة الأمامية، وتغيير تصميم الأبواب، مع استخدام غطاء للمحرك دون فتحات. أما جسم السيارة فسيحتفظ بالسقف الزجاجي العملاق، وانحناءاته الدقيقة.

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والسيارة ستأتي أيضا دون نافذة خلفية، بل ستعتمد على تغذية الفيديو الرقمي لمرآة الرؤية الخلفية. وتأتي كذلك مع تعديلات على الإضاءة الخلفية، ولوحة مخارج العادم.

وعلى الأرجح ستأتي السيارة ذات المقاعد الأربع مع مواد مستدامة، واستخدام مواد معاد تدويرها 100% تقريبا.

مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)

مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)

مميزات جديدة لـ«بولستار 4» منافسة فولفو (الإنترنت)