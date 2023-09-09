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«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 09 سبتمبر 2023, 11:23 صباحا
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
جديد سكودا.. «سوبيرب» و أهم مميزاتها (الإنترنت)
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يعاني سوق سيارات السيدان متوسطة الحجم في أوروبا الانكماش الملحوظ، مع توقف إنتاج سيارات مثل «فورد مونديو» و«فولكس فاجن أرتيون» و«أوبل إنسيجنيا».

لكن «سكودا» لحسن الحظ قررت الإبقاء على «سوبيرب» التقليدية لجيل جديد آخر، للمنافسة مع «بيجو 508» المعدلة، والمطروحة بداية العام الجاري، كما نقل موقع «موتور1».

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من الناحية الفنية، سيتذكر محبو السيارة أن الجيل الثاني من «سوبيرب» كان عبارة عن مزيج من سيارة سيدان وهاتشباك في الوقت نفسه من خلال تقديم نظام «توين دور» الذي يتيح للمالكين فتح صندوق السيارة أو الفتحة بأكملها.

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وتعد الفئة الجديدة من «سوبيرب» أكبر من سابقتها، حيث جرى تمديدها بمقدار 1.7 بوصة (43 ملم) إلى 193.4 بوصة، مع الإبقاء على حجم قاعدة العجلات عند 72.2 بوصة، وزيادة مساحة التخزين بمقدار 0.7 قدم مكعب، أو 20 لترا.

ولم تكشف «سكودا» التصميم الداخلي لـ«سوبيرب» الجديدة، لكن على الأرجح ستأتي مع تجهيزات مثيلة لسيارة «سوبيرب كومبي» بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 13 بوصة، ولوحة عدادات سعة 10 بوصات، مع ثلاثة أقراص مع شاشات مدمجة مقاس 1.25 بوصة، يطلق عليها اسم «سمارت دايل»، للوصول إلى وظائف مختلفة دون الحاجة إلى التعامل مع الشاشة الرئيسية.
 

 

«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
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