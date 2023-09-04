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«تيسلا» والشركات الصينية تخطف الأضواء من الأوروبيين في معرض ميونيخ للسيارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 03:50 مساء
«تيسلا» والشركات الصينية تخطف الأضواء من الأوروبيين في معرض ميونيخ للسيارات
معرض سيارات في ألمانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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تسرق تيسلا والشركات الصينية الأضواء من الأوروبيين في معرض ميونيخ للسيارات، أحد أكبر الأحداث من نوعه في العالم، والذي فتح أبوابه الإثنين وسط رياح غير مواتية على صعيد الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يُطلق المستشار الألماني أولاف شولتس الاجتماع التقليدي لقطاع السيارات الأوروبي رسميًا الثلاثاء. ومع ذلك، يستغل المصنّعون فعاليات اليوم المخصص للصحفيين، الإثنين، للكشف عن نماذج جديدة، بحسب «فرانس برس».

لكن من بين مجموعات «القارة العجوز»، يقتصر الحضور القوي على الشركات الألمانية فولكس فاغن، وبي إم دبليو، ومرسيدس، التي كانت فخرًا وطنيًا لفترة طويلة لكنّ وهجها تراجع في السنوات الأخيرة.

«نوي كلاسه» أو «الفئة الجديدة»
وقدّمت شركة «بي ام دبليو» بالفعل، السبت، مفهومها «نوي كلاسه» أو «الفئة الجديدة» الذي يجمع ستّ سيارات كهربائية مصنعة اعتبارًا من عام 2025، بهدف الاستجابة للزيادة المتوقعة في الطلب مع نهاية محركات الاحتراق في أوروبا في عام 2035. وكشفت مرسيدس عن مفهوم «سي إل إيه» CLA، وهي مجموعة موفرة للطاقة بشكل خاص.

وعلى الجانب الفرنسي، كشفت رينو عن سيارتها الكهربائية الجديدة «سينيك»، والتي تجعل من حافلتها الصغيرة الشهيرة أقرب إلى سيارة دفع رباعي «إس يو في».

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لكنّ العلامات التجارية الأجنبية هي التي تجذب الانتباه بشكل رئيسي، فلمناسبة عودتها إلى المعرض بعد عشر سنوات من الغياب، تعرض «تيسلا» نسخة جديدة أعيد تصميمها من طرازها الشهير «موديل 3»، والتي عُرضت لأول مرة في ميونيخ بعد الكشف عنها، الجمعة. وصباح الإثنين، تجمّعت الكاميرات والمتخصصون حول منصة «تيسلا» الصغيرة التي لا تتسع إلا لسيارتين.

الصين تسعي إلى التوسع في السوق الأوروبية
ويبدو أن شركات السيارات الصينية «تحاول التوسع في السوق الأوروبية» من خلال المعرض، كما يلخص فرديناند دودينهوفر، الخبير في مركز أبحاث السيارات في ألمانيا.

وقد وصلت شركة «بي واي دي» العملاقة بسلسلة طرازات للسوق الأوروبية، إلى جانب «ليبموتور» و«دونغفنغ» و«جيلي». ومن بين الشركات العارضة، 41% تتخذ مقرًا لها في الصين. وهي تهدد الوضع المهيمن للمصنعين الأوروبيين في السوق الاستراتيجية للطرازات الكهربائية، في وقت أصبحت فيه التوقعات الاقتصادية قاتمة مع استمرار ازدياد نسب التضخم في القارة العجوز.

 نماذج بأسعار متدنية
وتتمثل ميزة هذه الشركات في تقديم نماذج بأسعار متدنية، في حين أن السيارات الكهربائية في فئة المركبات اليسيرة الكلفة لا تزال نادرة. وقال رئيس شركة فولكس فاغن أوليفر بلوم، الإثنين، إن المنافسين الصينيين «لن يكونوا قادرين على تقديم الأسعار نفسها في أوروبا كما الحال في الصين»، في إشارة إلى تكاليف الجمارك والنقل أو حتى إنشاء شبكة من الموزعين.

وأكد في الوقت نفسه «سنواصل العمل الجاد على تكاليفنا»، وستستمر هوامش الطرازات الكهربائية في التحسن لتقارب تلك الخاصة بسيارات الوقود «في الجزء الثاني من العقد الحالي».

وقال رئيس شركة «رينو» فابريس كامبوليف «نعم، إنهم (الصينيون) قادرون على المنافسة» ولكن «نعتقد أن لدينا أيضًا كل الأسلحة التي تمكّننا من المنافسة وتقديم أداء جيد في اللعبة»، متحدثًا عن «جودة منتجاتنا» والميزة المتمثلة في «الدائرة القصيرة» للتصنيع عبر الاعتماد بشكل خاص على عناصر أوروبية.

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