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«رينو» تطرح الفئة الجديدة من «غراند كانغو» 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 11:17 صباحا
«رينو» تطرح الفئة الجديدة من «غراند كانغو» 2024
تعرف على تفاصيل رياضية رينو الجديدة «غراند كانغو».(الإنترنت)
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تستعد «رينو» الفرنسية لطرح الفئة الجديدة من سيارتها الرياضية كروس أوفر «غراند كانغو»، والتي ظهرت للمرة الأولى في معرض ميونخ للسيارات.

مميزات السيارة
وتوفر «غراند كانغو» الجديدة المستوى الأعلى من الكفاءة والعملية بسعر معقول إلى حد كبير. وتعتمد السيارة على الجيل الثالث من «كانغو» الصادرة بالعام 2020، وتأتي مع تصميم داخلي جرئ وجذاب، وسبع مقاعد، حسب موقع «موتور1».

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ويمكن زيادة سعة التخزين بالسيارة من 500 لتر إلى 3750 لتر، عبر ثني المقاعد الثلاثة من الصف الثاني والمقاعد الاثنين من الصف الخلفي. وتوصف «غراند كانغو» أنها السيارة العائلة الأفضل التي يمكن شرائها.

محرك السيارة
ويمكن للمشترين الاختيار بين محرك يعمل بالبنزين أو الديزل أو محرك كهربائي. فهي تأتي مع محرك بقوة 130 حصان يعمل بالبنزين، موصول بناقل ست سرعات يدوي، أو سبع سرعات أوتوماتيك.

ويأتي المحرك الديزل بقوة 95 حصانا، وناقل ست سرعات يدوي. أما المحرك الكهربائي فينتج 121 حصانا، وعزم دوران 245 نيوتن.

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بطارية السيارة
وتأتي «غراند كانغو» الكهربائية مع بطارية ليثيوم أيون بطاقة 45 ك/واط/ساعة، تقطع مسافة 256 كم في الشحنة الواحدة. ويمكن لشاحن السيارة السريع إضافة 170 كم خلال 27 دقيقة، أو 80 كم خلال عشر دقائق من الشحن.

تعرف على تفاصيل رياضية رينو الجديدة «غراند كانغو».(الإنترنت)
تعرف على تفاصيل رياضية رينو الجديدة «غراند كانغو».(الإنترنت)
تعرف على تفاصيل رياضية رينو الجديدة «غراند كانغو».(الإنترنت)
تعرف على تفاصيل رياضية رينو الجديدة «غراند كانغو».(الإنترنت)
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