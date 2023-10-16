«نيسان روج» تحصل على تعديل جديد لطراز 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد «نيسان» لإجراء تعديل على سيارة «روج» طراز العام 2024، لكن لسوء الحظ نشر أحدهم صورة النسخة المعدلة من السيارة على الموقع الإلكتروني قبل الموعد المحدد.

التعديلات الجديدة

وتبدو النسخة المعدلة من «نيسان روج» 2024 مألوفة، لكنها حصلت على تعديل مهم في الجزء الأمامي، مع استخدام شبكة أمامية أعرض تستهلك جزء كبير من مقدمة السيارة الكروس أوفر، حسب موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة

إضافة إلى ذلك، عدلت «نيسان» تصميم المنطقة المحيطة بعناصر الإضاءة الأمامية، كما غيرت من شكل الشبكة والمصد، مع استخدام ألياف كروم أقل، واستخدام جهاز استشعار الرادار، ما يعني تعديل نظام مساعدة السائق.

ولا يبدو أن هناك عديد التغييرات على سيارة الكروس أوفر الجميلة، على الرغم من أن النموذج المعروض هنا يحتوي على عجلات كبيرة مع مكابح مطلية بالكروم.

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تشير الصور التجسسية السابقة إلى أن الجزء الخلفي من السيارة لن يحصل على عديد التحديثات أيضا، ولكن من الممكن إجراء بعض التعديلات على التصميم حول المصد.

محرك السيارة

وتعمل «نيسان» على اختبار نظام معلوماتي جديد، مع استخدام شاشة عرض سعة 12.3 بوصة.

وعلى الأرجح ستأتي «روج» المعدلة مع محرك سعة 1.5 لتر ينتج 201 حصان، وعزم دوران 305، موصول بناقل سرعة «Xtronic CVT».

صورة تجسسية لتعديلات «نيسان روج» قبل صدورها (الإنترنت)