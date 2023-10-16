«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تجري «بورش» العالمية اختبارات قيادة إضافية للفئة الكهربائية بالكامل من سيارة «بوكستر» تمهيدا لطرحها رسميا العام المقبل، على أن تبدأ المبيعات رسميا في النصف الأول من العام 2025.

تصميم السيارة

وأظهرت صورا مسربة بعض تفاصيل سيارة «بوكستر» الجديدة ذات السقف القابل للطي، وأظهرت التصميم المميز لوحدات الإضاءة الأمامية، ما يعطي لمحة عن التصميم المميز المنتظر للسيارة الرياضية.

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وتُظهر الصور «بوكستر» مع أحدث طراز من مصابيح «DRL» رباعية «إل إي دي» في المقدمة، مما قد يعني أنها مزودة بوحدات مصابيح «إل إي دي» المصفوفة الجديدة لـ«بورش»، التي جرى كشفها أواخر العام الماضي، ويمكنها عرض شعاع من الضوء يصل إلى 600 متر.

كما أن النموذج الأولي مزود أيضًا بمصابيح خلفية للإنتاج، والتي تأخذ شكل شرائط «إل إي دي» ضيقة تلتف حول كل لوحة ربع خلفية.

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لكن بالنظر إلى أن «بورش» كشفت للتو عن الفئة الجديدة من «جي تي3 آر» مع شريط إضاءة «إل إي دي» ملفوف بعرض السيارة، وتتناسب بالفعل مع سيارة السباق الكهربائية «كايمان 718»، فمن غير المرجح أن تأتي «بوكستر» مع تجهيزات مماثلة.

وعلى الأرجح ستطرح «بورش» الفئة الجديدة من «بوكستر» مع خيارات متعددة للمحرك وسعة البطارية. وعلى المشترين الاختيار بين محرك فردي خلفي الدفع، أو محرك مزدوج هجين رباعي الدفع، لكن أعلى سعرا.

صور مسربة تكشف تفاصيل «بوكستر» الكهربائية من «بورش» (الإنترنت)

صور مسربة تكشف تفاصيل «بوكستر» الكهربائية من «بورش» (الإنترنت)