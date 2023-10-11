  • Alwasat News
Atwasat

«سوبارو» تتجه لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 01:30 مساء
«سوبارو» تتجه لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل
سيارة رياضية كهربائية بالكامل من «سوبارو» (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «سوبارو» لتصنيع السيارات عزمها لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل، يبدو أنها ستكون الخليفة الكهربائي لسيارة «بي آر زد».

ونشرت «سوبارو» صورة دعائية غامضة من فئة السيارات الرياضية الكوبية، مع إضاءة «إل إي دي» رفيعة أمامية، وسقف منخفض، كما نقل موقع «كار سكوب».

بالفيديو.. «Chery» تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة

تصميم السيارة
ويمكننا أيضا رؤية شعار «سوبار» المضيء على غطاء المحرك، ويمكن أن نرى فتحات العجلات مربعة وليست مستديرة.

ويوحي الجمع بين مقدمة السيارة النحيفة، والأقواس المربعة في الإطارات بأن تصميم «سوبارو» الجديدة مستوحى من سيارة «إكس تي» كوبيه التي اشتهرت في الثمانينيات بعجلة القيادة غير المتماثلة.

ولم تعلن «سوبارو» أي تفاصيل تقنية بشأن مفهومها الجديد للسيارة الكهربائية، واكتفت بالقول بإن «السيارة الجديدة تحمل تطور قيم سيارات سوبارو الرياضية».

«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة

تطوير الجيل الجديد
ولم تحقق «سوبارو» تقدما ملحوظا في فئة السيارات الكهربائية مقارنة بمنافسيها، ولم تحظ سيارة «سولتيرا» ببداية موفقة بسبب استدعاء عديد من الوحدات، والنقد بشأن نطاق القيادة الذي يوفره المحرك الكهربائي.

لكن «سوبارو» تحاول على ما يبدو تطوير الجيل المقبل من سيارات الفئة الكهربائية، على الرغم من الشكوك حول إمكانية إنتاج سيارة كهربائية رياضية في وقت قريب.

سيارة رياضية كهربائية بالكامل من «سوبارو» (الإنترنت)
سيارة رياضية كهربائية بالكامل من «سوبارو» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»

«أكسيوس»: الإمارات تحذر الأسد من التدخل في الحرب بين حماس و«إسرائيل»
الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة
«مرسيدس بنز» تستدعي عشرات السيارات بسبب عيوب في الإضاءة
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد
ارتطام «موستانغ هورس» جديدة كليا قبل وصولها إلى الموزع المعتمد
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة
طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة
«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان
«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. «مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»
شاهد.. «مرسيدس» تودع محركات «V6 وV8» في فئة «إيه إم جي»...
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024...
بالفيديو: «لادا» تعلن بدء بيع الجيل الجديد من «Granta Sport»
بالفيديو: «لادا» تعلن بدء بيع الجيل الجديد من «Granta Sport»...
«تويوتا» تكشف تفاصيل الإصدار الخاص من «تندرا»
«تويوتا» تكشف تفاصيل الإصدار الخاص من «تندرا»...
«بورش» تكشف تفاصيل «باناميرا» الجديدة في هذا الموعد
«بورش» تكشف تفاصيل «باناميرا» الجديدة في هذا الموعد...
المزيد
«سوبارو» تتجه لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل
«سوبارو» تتجه لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل...
«دودج رام» تقدم إصدارا محدودا باللونين الأحمر والأسود
«دودج رام» تقدم إصدارا محدودا باللونين الأحمر والأسود...
«تويوتا كراون» تنطلق بسعر يبدأ من 40 ألف دولار
«تويوتا كراون» تنطلق بسعر يبدأ من 40 ألف دولار...
«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان
«سوبارو» تطرح فئة جديدة من «WRX» سيدان...
طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة
طرح «مرسيدس إيه إم جي» الجديدة مع تعديلات مميزة...
المزيد