«سوبارو» تتجه لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت «سوبارو» لتصنيع السيارات عزمها لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل، يبدو أنها ستكون الخليفة الكهربائي لسيارة «بي آر زد».

ونشرت «سوبارو» صورة دعائية غامضة من فئة السيارات الرياضية الكوبية، مع إضاءة «إل إي دي» رفيعة أمامية، وسقف منخفض، كما نقل موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة

ويمكننا أيضا رؤية شعار «سوبار» المضيء على غطاء المحرك، ويمكن أن نرى فتحات العجلات مربعة وليست مستديرة.

ويوحي الجمع بين مقدمة السيارة النحيفة، والأقواس المربعة في الإطارات بأن تصميم «سوبارو» الجديدة مستوحى من سيارة «إكس تي» كوبيه التي اشتهرت في الثمانينيات بعجلة القيادة غير المتماثلة.

ولم تعلن «سوبارو» أي تفاصيل تقنية بشأن مفهومها الجديد للسيارة الكهربائية، واكتفت بالقول بإن «السيارة الجديدة تحمل تطور قيم سيارات سوبارو الرياضية».

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تطوير الجيل الجديد

ولم تحقق «سوبارو» تقدما ملحوظا في فئة السيارات الكهربائية مقارنة بمنافسيها، ولم تحظ سيارة «سولتيرا» ببداية موفقة بسبب استدعاء عديد من الوحدات، والنقد بشأن نطاق القيادة الذي يوفره المحرك الكهربائي.

لكن «سوبارو» تحاول على ما يبدو تطوير الجيل المقبل من سيارات الفئة الكهربائية، على الرغم من الشكوك حول إمكانية إنتاج سيارة كهربائية رياضية في وقت قريب.

سيارة رياضية كهربائية بالكامل من «سوبارو» (الإنترنت)