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بالفيديو.. «Chery» تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 11:18 صباحا
بالفيديو.. «Chery» تخطف الأنظار بسيارتها الجديدة
تعرف على مميزات «Jaecoo J7» الجديدة من «Chery» (الإنترنت)
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بدأت «Chery» في طرح سيارة جديدة بروسيا وعدة أسواق عالمية أخرى، صنّفت كواحدة من أكثر سيارت الكروس أوفر تميزا في الوقت الحالي.

مميزات السيارة
وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة «Jaecoo J7» هو تصميمها الخارجي الذي اجتمعت فيه ملامح البساطة والحداثة في الوقت نفسه، فضلا عن المصابيح الأمامية التي حصلت عليها المركبة والمجهزة بوحدات إضاءة فريدة التصميم تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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وجاءت السيارة بأبعاد قريبة من أبعاد سيارات «Volkswagen Tiguan» الجديدة، إذ أتت بطول 4 أمتار و50 سنتيمترا، وبعرض 186 سم، وارتفاع 168 سم. أما المسافة بين محوري العجلات فيها فتبلغ 267 سم.

صندوق الأمتعة
وحصلت المركبة على صندوق أمتعة بسعة 615 لترا، ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1332 لترا بطي الصف الخلفي للمقاعد. كما جهّزت بصفين من المقاعد المريحة والمزودة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية، للتحكم بوضعياتها.

وتتميز قمرة «Jaecoo J7» بواجهة القيادة التي تضم شاشات لمسية بمقاس 13.2 و14.8 بوصة، وضعت في منتصف الواجهة بشكل طولي كما في سيارات تسلا. كما ثبتت قبالة السائق شاشات تعمل كلوحة عدادات رقمية.

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وزودتها «Chery» أيضا بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط الهيكل بزاوية 360 درجة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعدة أنظمة للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، وجهزتها بحساسات للضوء والمطر.

محرك السيارة
وتعمل «Jaecoo J7» بمحركات «SQRF4J16C» توربينية بسعة 1.6 لتر، وعزم 186 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.9 ثانية.

 

 

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