سيارة «إس سي – 01» الصينية الجديدة.. تعرف على مميزاتها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت شركة «إس إس سي» الناشئة في الصين العام الماضي خططها لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل تحمل اسمها، على أن تجمع مميزات سيارة «لانسيا ستراتوس» والجيل الأول من «تسلا».

وعادت الشركة الصينية منذ أيام إلى الظهور من جديد، ونشرت صورا قالت إنها للنموذج الأول من سيارتها الجاهزة عند مرحلة الإنتاج، وأطلقت عليها اسم «إس سي – 01»، كما نقل موقع «كار سكوب».

محرك السيارة والبطارية

وتعتزم الشركة الصينية تقديم سيارات كهربائية بالكامل لا تتخطى تكلفتها 41 ألف دولار، مع نطاق بطارية كبير، ومحرك قوي ينتج 429 حصانا.

وعلى عكس السيارات الكهربائية الأخرى، ستعتمد السيارة الجديدة على وضع البطاريات في منتصف جسم السيارة، ما يمنح شعور أسهل بالقيادة.

تصميم السيارة

وفي الوقت نفسه، جرى تصميم استخدام هيكل الإطار الأنبوبي حول البطاريات والسائق لإنشاء مركبة شديدة الصلابة وخفيفة الوزن، إذ وضعت الشركة الصينية أمام نصب عينيها إنتاج سيارة لا يتعدى وزنها 1300 كجم فقط، وهو معدل أخف بمقدار 540 كجم من سيارة «أودي تي تي» التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.

ورغم أن «إس إس سي» لم تعلن بعد عن نطاق البطارية لسيارتها الجديدة، إلا أنه من المرجح أن يصل إلى 500 كم في الشحنة الواحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الصينية مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري، لكن من غير المعروف ما إذا تعتزم الشركة توزيع السيارة على النطاق العالمي، أم ستكون مخصصة للسوق الصينية فقط.