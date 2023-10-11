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«دودج رام» تقدم إصدارا محدودا باللونين الأحمر والأسود

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 09:58 صباحا
«دودج رام» تقدم إصدارا محدودا باللونين الأحمر والأسود
إصدار محدود من شاحنة «رام» من اللونين الأسود في تعاون مع مؤسسة «ريد». (الإنترنت)
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تتعاون «دودج» لتصنيع السيارات مع مؤسسة «ريد» لمحاربة انعدام المساواة الطبية في العالم، وصنعت إصدارا محدودا من شاحنة «رام» من اللونين الأسود والأحمر مخصصا للسوق الأوروبية، أطلقت عليه «رام 500 ليميتد».

مميزات السيارة
تأتي الشاحنة من اللون الأسود اللامع، وهي أحادية اللون بالكامل تقريبا، بفضل الشبكة الداكنة والحواف والمصابيح الأمامية وخطافات السحب. إضافة إلى العجلات المصنوعة من الألومنيوم مقاس 22 بوصة، والتي تأتي باللون الأسود كذلك، حسب موقع «كار سكوب».

اللون الإضافي الوحيد الذي استخدمته «دودج رام» هو بعض الإضافات من اللون الأحمر، على شارة الاسم، والذي يجذب الأنظار فورا إليه.

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وفي داخل مقصورة القيادة، تأتي شاحنة الإصدار الخاص من «رام» مع مقاعد من الجلد الفاخر بلمسات من اللون الأسود الموجود في باقي المقصورة، باستثناء شعار «رام ريد».

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محرك السيارة
وتأتي نسخة الإصدار الخاص من «رام» بمحرك «هيمي في8» سعة 5.7 لتر، بتكنولوجيا هجينة. ويمكنها جر ما يصل إلى 5130 كجم تقريبا.

والشاحنة مصممة للاحتفال بالتعاون مع مؤسسة «ريد»، التي أسسها بونو وبوبي شرايفر في العام 2006، بهدف مكافحة الإيدز، والظلم الذي يسمح بانتشار الأوبئة حول العالم.

إصدار محدود من شاحنة «رام» من اللونين الأسود في تعاون مع مؤسسة «ريد». (الإنترنت)
إصدار محدود من شاحنة «رام» من اللونين الأسود في تعاون مع مؤسسة «ريد». (الإنترنت)
إصدار محدود من شاحنة «رام» من اللونين الأسود في تعاون مع مؤسسة «ريد». (الإنترنت)
إصدار محدود من شاحنة «رام» من اللونين الأسود في تعاون مع مؤسسة «ريد». (الإنترنت)
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