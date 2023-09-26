«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «ألفا روميو» لتصنيع السيارات الفارهة حزمة من التعديلات الجديدة على سيارة «ستيلفيو» طراز العام 2024، المتوافرة الآن لدى الموزعين بالولايات المتحدة.

وتشمل التعديلات بعض التغييرات البسيطة على التصميم الخارجي، إذ تأتي السيارة من فئة كروس أوفر مع إضاءة أمامية جديدة «إل إي دي» مصفوفية، مع تغيير موضع الشعار الأمامي في السيارة، وتحسينات في مداخل الهواء أسفل المصد الأمامي، حسب موقع «كار سكوب».

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تصميم السيارة

وفي المقصورة الداخلية، تحصل «ستيلفيو» على شاشة عدادات رقمية مقايس 12.3 بوصة، تأتي مع ثلاث مخططات مختلفة، هي «ريلاكس» و«إيفولفد» و«هيرتدج».

كما أعلنت «ألفا روميو» عن إضافة فئة جديدة هي «ستيلفيو كوادريفوليو» وهي فئة المنافسة، لكنت بإصدار محدود، يعتمد على طراز «فيلوك»، ويبدأ سعره من 57 ألف دولار.

وتأتي الفئة الجديدة «كوادريفوليو»، والتي وُصفت بأنها أكثر سيارات «ستيلفيو» الأكثر رفاهية إلى الآن، مع لون جديد من الرمادي القمري. كما تأتي مع زجاج للخصوصية أغمق لونا، ومشابك فرامل من اللون الأحمر، وإطار مقاس 21 بوصة.

وفي المقصورة الداخلية، تأتي «كوادريفوليو» مع فرش داخلي من الجلد الفاخر، ونظام صوتي مميز موصول بـ14 مكبرا للصوت.

محرك السيارة

والسيارة مزودة بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر، رباعي الأسطوانات ينتج 280 حصانا، وعزم دوران 414 نيوتن، موصول بناقل ثمان سرعات اوتوماتيك، وهيسيارة رباعية الدفع.

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سعر السيارة

ويبدأ سعر «ستيلفيو» الفئة الأولى من 45 ألف دولار، وهي مجهزة بمساحات حساسة للمطر، وباب خلفي كهربائي يعمل بدون استخدام اليدين، وعجلات من الألومنيوم مقاس 18 بوصة.

يحصل المشترون أيضا على نظام تدفئة موصول بعجلة القيادة، ومقاعد جلدية سوداء مع تدفئة في كلا الصفين.

تعرف على سعر «ستيلفيو» 2024 بعد التعديلات (الإنترنت)