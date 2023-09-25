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«كيا» ترفع سعر «نيرو» الكهربائية 180 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 25 سبتمبر 2023, 02:24 مساء
«كيا» ترفع سعر «نيرو» الكهربائية 180 دولارا
تعرف على سعر «نيرو» الكهربائية طراز 2024 من كيا (الإنترنت)
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قررت «كيا» الإبقاء على سعر سيارة «نيرو» الكهربائية دون تغيير كبير في العام 2024 كما فعلت في العام الماضي. لكن بشكل عام، ارتفع سعر السيارة من فئة كروس أوفر بمقدار 180 دولارًا فقط.

سعر السيارة
ويبلغ سعر سيارة «نيرو» الكهربائية 39 ألف و600 دولار، بزيادة قدرها 150 دولارًا عما كانت عليه في العام الماضي، حسب موقع «كار سكوب».

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ومع ذلك، يبدو أن تكلفة الشحن قد ارتفعت قليلاً في الأشهر الـ12 الماضية، لأن «كيا» قامت أيضًا بزيادة رسوم الوجهة بمقدار 30 دولارًا إلى 1350 دولارًا، ليصبح المجموع 40925 دولارًا.

وفي الوقت نفسه، يبدأ سعر الفئة الأعلى «ويف» من 44 ألف و600 دولار، تصل إلى 45 ألف دولار مع إضافة رسوم الشحن.

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التخلي عن اللون البرتقالي
وقررت «كيا» كذلك التخلي عن اللون البرتقالي الناري من قائمة ألوان «نيرو»، مع التخلي عن لون الرمادي الفاتح للمقصورة الداخلية لفئة «نيرو ويند».

وتأتي «نيرو» الكهربائية مع بطارية بسعة 64.8 ك/واط/ساعة، متصلة بمحرك ينتج 201 حصان، وعزم دوران 255 نيوتن. ويمكن للسيارة قطع مسافة 407 كم في الشحنة الواحدة.

تعرف على سعر «نيرو» الكهربائية طراز 2024 من كيا (الإنترنت)
تعرف على سعر «نيرو» الكهربائية طراز 2024 من كيا (الإنترنت)
تعرف على سعر «نيرو» الكهربائية طراز 2024 من كيا (الإنترنت)
تعرف على سعر «نيرو» الكهربائية طراز 2024 من كيا (الإنترنت)
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