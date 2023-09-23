«بورش» تكشف تفاصيل «باناميرا» الجديدة في هذا الموعد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

حددت «بورش» العالمية للسيارات الفارهة نهاية نوفمبر المقبل موعدا للكشف رسميا عن سيارة الجيل الثالث من «باناميرا» في دبي.

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و«باناميرا» ستكون سيارة جديدة كليا، مع تحديث كامل لنسخة الجيل الثاني، بهدف تعزيز المبيعات في أعقاب النجاح الذي حققته سيارة «تايكان» الكهربائية بالكامل التي فاقت مبيعات «باناميرا» الهجينة، حسب موقع «أوتو اكسبرس».

محرك السيارة

ومن المتوقع أن توفر «باناميرا» خيارات من محركات «في 6» و«في 8» في فئاتها الجديدة، مع تعزيز الخيار الكهربائي من حيث ديناميكيات القيادة الكهربائية ونطاق القيادة وسرعة شحن البطارية.

وستحصل جميع طرازات «باناميرا» الهجينة الجديدة على محرك كهربائي أكثر قوة مع الطاقة التي توفرها بطارية بقدرة 25.9 كيلو واط في الساعة، أكبر بكثير من وحدة السيارة الحالية التي تبلغ طاقتها 17.9 كيلو واط في الساعة.

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كما سيجرى دمج الطراز الهجين الإضافي إما مع محرك «في 6» سعة 2.9 لتر مزود بشاحن توربيني، أو محرك «في 8» سعة 4 لترات مزود بشاحن توربيني. ونتوقع أن تصل قوة الطراز الأخير إلى أكثر من 700 حصان.

وتضيف «بورش» نظام التعليق الهوائي في «باناميرا» بشكل قياسي. إنه نظام جديد بغرفتين بدلاً من الثلاث التي كانت متوافرة في السيارة القديمة، ولكن سيكون هناك المزيد من التعديلات، ليختار منها السائق.

تعرف على موعد الكشف الرسمي عن الجيل الثالث من «باناميرا» (الإنترنت)