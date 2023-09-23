  • Alwasat News
Atwasat

إضراب عمال السيارات يتوسع لمجموعتي ستيلانتيس وجنرال موتورز الأميركيتين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 08:21 صباحا
إضراب عمال السيارات يتوسع لمجموعتي ستيلانتيس وجنرال موتورز الأميركيتين
مشاركون في إضراب نقابة «عمّال السيارات المتّحدين» في ديترويت، 15 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس نقابة «عمال السيارات المتحدين» النافذة الجمعة، تمديد الإضراب لدى مجموعتي جنرال موتورز وستيلانتس لعدم إحراز تقدم في المفاوضات، في حين جرى إحراز «تقدم حقيقي» مع فورد.

وذكر شون فاين، أن مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لشركتي جنرال موتورز وستيلانتس البالغ عددها 38 مركزا، موزعة على عشرين ولاية أميركية، دُعيت لوقف العمل اعتبارا من ظهر الجمعة(16,00 ت غ)، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن المصانع الثلاثة المضربة منذ 15 سبتمبر، عندما انتهى العمل بالاتفاقيات الجماعية دون توافق على تلك الجديدة، ستواصل تحركها.

بايدن يؤيد تقاسما «عادلا للأرباح القياسية»
وتوظف هذه المصانع الثلاثة - مصنع لكل من الشركات الثلاث الكبرى - حوالي 12,700 من 146 الف عضو نقابي يعملون في «المجموعات الثلاث الكبرى».

وهذا أول إضراب يطال المجموعات الثلاث في نفس الوقت.

وبشأن «فورد»، أكد شون فاين إحراز «خرق» ولكن لا تزال هناك «مشاكل جدية».

كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي دعم المضربين في عدة مناسبات، للانضمام إلى التحرك.

وكان بايدن أيد تقاسما «عادلا للأرباح القياسية». وقال الأربعاء إنه «فخور» بأن تكون وصفت حكومته «بأنها الإدارة الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ أميركا».

وتطالب النقابة بزيادة الرواتب بنسبة 40% على مدى أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه رؤساء هذه المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة
أعراض تلف المساعد الخلفي للسيارة
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»
تعرف على سكوتر هوندا «الحقيبة»
72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»
72 ألف دولار للحصول على أيقونة «غراند شيروكي إل»
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو......
«تويوتا» تكشف التصميم المذهل للفئة الجديدة من «سنشري»
«تويوتا» تكشف التصميم المذهل للفئة الجديدة من «سنشري»...
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها
«سكودا» تنشر مقطعا دعائيا لـ«سوبيرب».. تعرف على أهم مميزاتها...
6 نصائح قبل الذهاب لمراكز صيانة السيارات
6 نصائح قبل الذهاب لمراكز صيانة السيارات...
السيارات الكهربائية الأوروبية أمام تحدي المنافسة الصينية المتزايدة
السيارات الكهربائية الأوروبية أمام تحدي المنافسة الصينية ......
المزيد
«بورش» تكشف تفاصيل «باناميرا» الجديدة في هذا الموعد
«بورش» تكشف تفاصيل «باناميرا» الجديدة في هذا الموعد...
إضراب عمال السيارات يتوسع لمجموعتي ستيلانتيس وجنرال موتورز الأميركيتين
إضراب عمال السيارات يتوسع لمجموعتي ستيلانتيس وجنرال موتورز ......
«كرايسلر» تحتفل بالذكرى الأربعين لها بإطلاق «باسيفيكا» الجيل الجديد
«كرايسلر» تحتفل بالذكرى الأربعين لها بإطلاق «باسيفيكا» الجيل......
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة
تعر ف على مميزات «جي إم سي أكاديا» الجديدة...
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها
«فولكس فاغن» تستعد لطرح «تيغوان» الجديدة.. تعرف على مميزاتها...
المزيد