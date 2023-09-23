إضراب عمال السيارات يتوسع لمجموعتي ستيلانتيس وجنرال موتورز الأميركيتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس نقابة «عمال السيارات المتحدين» النافذة الجمعة، تمديد الإضراب لدى مجموعتي جنرال موتورز وستيلانتس لعدم إحراز تقدم في المفاوضات، في حين جرى إحراز «تقدم حقيقي» مع فورد.

وذكر شون فاين، أن مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لشركتي جنرال موتورز وستيلانتس البالغ عددها 38 مركزا، موزعة على عشرين ولاية أميركية، دُعيت لوقف العمل اعتبارا من ظهر الجمعة(16,00 ت غ)، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أن المصانع الثلاثة المضربة منذ 15 سبتمبر، عندما انتهى العمل بالاتفاقيات الجماعية دون توافق على تلك الجديدة، ستواصل تحركها.

بايدن يؤيد تقاسما «عادلا للأرباح القياسية»

وتوظف هذه المصانع الثلاثة - مصنع لكل من الشركات الثلاث الكبرى - حوالي 12,700 من 146 الف عضو نقابي يعملون في «المجموعات الثلاث الكبرى».

وهذا أول إضراب يطال المجموعات الثلاث في نفس الوقت.

وبشأن «فورد»، أكد شون فاين إحراز «خرق» ولكن لا تزال هناك «مشاكل جدية».

كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي دعم المضربين في عدة مناسبات، للانضمام إلى التحرك.

وكان بايدن أيد تقاسما «عادلا للأرباح القياسية». وقال الأربعاء إنه «فخور» بأن تكون وصفت حكومته «بأنها الإدارة الأكثر تأييدا للنقابات في تاريخ أميركا».

وتطالب النقابة بزيادة الرواتب بنسبة 40% على مدى أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه رؤساء هذه المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية.