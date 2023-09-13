«چاكوار» تؤكد خططها لإنتاج الفئة الجديدة من «إكس جيه» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أكدت «چاكوار» في العام 2019 خططها لإنتاج سيارة «إكس جيه» الكهربائية. لكنها قررت في النهاية تأجيل المشروع قبل وقفه تماما.

وفي العام 2021، أعلنت «چاكوار» و«لاند روفر» استراتيجية جديدة تركز على الاستدامة والرفاهية الحديثة والتأثير الاجتماعي. وفي هذا الإطار، تحولت «جاكوار» إلى علامة تجارية للسيارات الكهربائية فقط، مع مجموعة جديدة جميلة من التصاميم الجذابة، وتقنيات الجيل المقبل الرائدة.

ثلاث مركبات جديدة

وأكدت «چاكوار» خططها لإنتاج سلسلة من ثلاث مركبات، تتصدرها فئة «جي تي» ذات الأبواب الأربعة، على أن تطرح العام 2025، بنطاق بطارية يصل إلى 700 كم تقريبا، حسب موقع «كار سكوب».

«تويوتا» تكشف التصميم المذهل للفئة الجديدة من «سنشري»

أما الفئة الثانية والثالثة فستكون كروس أوفر، إحداهما سيكون على طراز «ليموزين».

مميزات السيارة

وتشمل أبرز مميزات الفئة الجديدة من السيارة الكهربائية عجلات مقاس 22 بوصة، وسقفا عائما بفضل الأعمدة السوداء، مع احتمال الاستغناء عن النافذة الخلفية، حيث يقال إن جاكوار ستعتمد على مرآة الرؤية الخلفية الرقمية مثل سيارة «بولستار 4».

كما سيجرى استبدال بشعار العلامة التجارية التقليدي أحرف «چاكوار»، في أكبر تغيير منذ استبدال الاسم المحفور على غطاء المحرك قبل عقدين من الزمن.

أما التغيير الجذري في التصميم فسيكون في مقصورة القيادة، التي ستكون خالية من أدوات التحكم الفردية بخلاف عجلة القيادة.

«لوتس إيميا» الكهربائية الجديدة تنافس «بورش» بقوة 905 أحصنة

محرك السيارة

بدلاً من ذلك، ستسيطر شاشات العرض الرقمية على المقصورة، حيث ستكون هناك مجموعة أدوات رقمية، ونظام معلومات ترفيهي، وشاشة أصغر للتحكم في المناخ والصوت، بالإضافة إلى نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية مع شاشتين فرديتين.

ويعتمد تصميم «چاكوار» الكهربائية الجديدة على محرك مزدوج رباعي الدفع، بقوة 450 حصانا، ويصل نطاق بطاريتها إلى 764 كم.

تعرف على فئات «إكس جيه» الكهربائية الجديدة ومميزاتها (الإنترنت)

تعرف على فئات «إكس جيه» الكهربائية الجديدة ومميزاتها (الإنترنت)