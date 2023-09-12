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«لوتس إيميا» الكهربائية الجديدة تنافس «بورش» بقوة 905 أحصنة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 01:00 مساء
«لوتس إيميا» الكهربائية الجديدة تنافس «بورش» بقوة 905 أحصنة
تعرف على مواصفات «إيميا» منافسة «بورش» من «لوتس» (الإنترنت)
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كشفت «لوتس» البريطانية النقاب عن الجيل الجديد من سيارة «إيميا» الكهربائية، التي تأتي مع أربعة أبواب من فئة «هاتش باك».

تعد «لوتس» من أهم الشركات البريطانية الرائدة في تطوير وتصنيع السيارات الرياضية الخفيفة الوزن. لكنها أطلقت أخيرا سيارة كهربائية رباعية الدفع، يزيد وزنها على 5500 باوند.

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مواصفات السيارة
تأتي «ايميا» الكهربائية الجديدة مع أربعة أبواب، ومواصفات المحرك نفسه لسيارة «إليتر». كما تحمل عديد سمات التصميم نفسه، حسب موقع «كار أند درايفر».

وتتنافس «لوتس إيميا» الجديدة مع مثيلاتها من الفئة نفسها مثل سيارات «بورش تايكان»، و«لوسيد إير»، و«تسلا موديل إس».

على هذا النحو، «إيميا» الجديدة مزودة بحزمة بطارية كبيرة بقوة 102 كيلووات في الساعة، ومحركات كهربائية أمامية وخلفية قوية.

ومن المتوقع أن يوفر الإعداد القياسي القوة نفسها، البالغة 603 أحصنة، وعزم دوران 523 نيوتن، مثل طرازات «إليتر».

محرك السيارة
تأتي الفئة الأعلى من «إيميا» مع محرك بقوة هائلة، تصل إلى 905 أحصنة و727 نيوتن عزم دوران. وسيحتوي هذا الإصدار أيضا على ناقل حركة ثنائي السرعات مثل «تايكان».

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وعلى الأرجح، ستصل الفئة الأعلى من «إيميا» إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

عملت «لوتس» على توفير أقصى درجات الرفاهية في المقصورة الداخلية التي تأتي مزينة بمواد تشمل «الكانتارا» وجلد نابا والألومنيوم.

والسيارة مزودة بشاشة لمس كبيرة للمعلومات والترفيه في لوحة القيادة، وتتوفر بها أيضا شاشة عرض أمامية للواقع .

تعرف على مواصفات «إيميا» منافسة «بورش» من «لوتس» (الإنترنت)
تعرف على مواصفات «إيميا» منافسة «بورش» من «لوتس» (الإنترنت)
تعرف على مواصفات «إيميا» منافسة «بورش» من «لوتس» (الإنترنت)
تعرف على مواصفات «إيميا» منافسة «بورش» من «لوتس» (الإنترنت)
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