«نيسان» تستعد لإطلاق الجيل الجديد من «مورانو»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد «نيسان» اليابانية لإطلاق الجيل الجديد من سيارة «مورانو» الرياضية المتعددة الأغراض، التي تأتي مع تصميم مثير وشكل خارجي متجدد بالكامل.

مواصفات السيارة

تُظهر بعض الصور، التي نشرها موقع «كار أند درايفر»، الجيل الرابع الجديد من سيارة الدفع الرباعي المتوسطة الحجم، والمكونة من صفين من «نيسان»، التي من المفترض أن تظهر للمرة الأولى خلال الأشهر القليلة المقبلة كنموذج 2025.

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لطالما كانت «مورانو» سيارة كروس أوفر تواكب الموضة، ويبدو أن الطراز الجديد سيستمر على هذا النهج، إذ تأتي السيارة الجديدة مع مصابيح أمامية نحيفة ذات مظهر مميز، ومعالجة نافذة مثيرة، وفتحة خلفية ذات زاوية حادة تجعلها تبدو رائعة.

كما تشير العجلات السوداء ذات الأذرع الخمس إلى رغبة «نيسان» في الاستمرار في تقديم «مورانو» مع سمات جديدة، لزيادة جاذبية المظهر الخارجي للسيارة.

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محرك السيارة

من المرجح أن تأتي «مورانو» الجديدة بمحرك دفع أمامي، مع توفير فئة رباعية الدفع، وتحتضن محرك «في 6» سعة 3.5 لتر، ينتج ما يصل إلى 295 حصانا، وموصول بناقل حركة أوتوماتيك أكثر سلاسة من تسع سرعات.



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