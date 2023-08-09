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تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 09 أغسطس 2023, 07:37 صباحا
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
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طرح مصنع السيارات العالمي «شيفروليه» النسخة الجديدة من «بليزر» الكهربائية موديل العام 2024، التي تحمل اسم «Base Model».

ولم تعلن «شيفروليه» السعر الرسمي للسيارة الجديدة بعد، لكن التكهنات تشير إلى أن سعر الفئة الأولى قد يبدأ من 56 ألف دولار، حسب موقع «كار & درايرفر».

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موعد إنتاج السيارة
من المتوقع أن يبدأ إنتاج السيارة في الربيع المقبل، وستحمل إضافات تكنولوجية مميزة، ومجموعة من الألوان الجديدة.

محرك السيارة وعزمها
تحتوي فئتا «Base Model»: «إل تي» و«إل إس» على خيارات متعددة من المحرك، بينها محرك سعة 1.2 لتر ينتج 137 حصانا وعزم دوران 220 نيوتن، مزود بشاحن توربيني.

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كما ستتوافر السيارة بمحرك سعة 1.3 لتر ينتج 155 حصانا وعزم دوران 236 نيوتن.

وستأتي «Base Model» مع لونين مميزين: «Copper harbor Metallic» و«Cacti Green».

تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
تعرف على تفاصيل «شيفروليه بليزر» 2024 الكهربائية الجديدة (الإنترنت)
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