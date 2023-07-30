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انخفاض المبيعات يجبر فورد على تأجيل إنتاجها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 09:49 صباحا
انخفاض المبيعات يجبر فورد على تأجيل إنتاجها
أجلت شركة فورد هدف إنتاج 600 ألف سيارة كهربائية بالكامل إلى العام المقبل (الإنترنت)
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أجلت شركة فورد هدف إنتاج 600 ألف سيارة كهربائية بالكامل إلى العام المقبل، بعد أن أعلنت وحدة الأعمال من طراز «E» خسائر تشغيلية ضخمة بلغت 1.08 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، بينما كانت هوامش التشغيل عند -58.9%.

ومع ذلك، أبلغت الوحدة المسؤولة عن المركبات الكهربائية عن إيرادات بلغت 1.8 مليار دولار في الربع السابق، وفقاً لتقرير أرباح فورد الأخير، وهو ما يعني مبيعات أكثر من الضعف عن العام الماضي.
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يرجع ذلك بفضل زيادة مبيعات شاحنة «F-150 Lightning» التي شهدت إنتاج 4466 وحدة في الربع الثاني، بزيادة 118.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انخفاض مبيعات فورد الكهربائية
في الوقت نفسه، انخفضت مبيعات «موستانج ماك إي» 21.1% على أساس سنوي، بينما انخفضت أرقام السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة ككل 2.8%، مقارنة بالربع الأول. لكن في يونيو، ارتفعت مبيعات الشركة الكهربائية 35.5%.

كما انخفضت مبيعات سيارة «E-Transit» الكهربائية بالكامل 23.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث جرى بيع 1744 وحدة فقط في الربع الثاني من العام 2023.

وتتوقع فورد الآن خسارة نحو 4.5 مليار دولار لوحدتها من طراز «E» هذا العام، مستشهدة بضغط التسعير على مستوى الصناعة، والاستثمارات في السعة.

وقال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية، ومقرها ميشيغان، جيم فارلي: «وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية على المدى القريب ستكون أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً، الأمر الذي سيفيد المحركين الأوائل مثل فورد».

وأضاف: «يجرى التحول إلى التجارب الرقمية القوية والمركبات الكهربائية الخارقة وستكون متقلبة. لذا، فإن القدرة على توجيه العملاء والتكيف مع وتيرة التبنى مزايا كبيرة بالنسبة لنا».

وقد جرى الانتهاء الآن من توسعة مصنع المكسيك، حيث يجرى بناء سيارات فورد «موستانج ماك إي» وفقاً للعلامة التجارية البيضاوية الزرقاء، التي تشير إلى أن المبيعات يجب أن تبدأ في الانتعاش مرة أخرى في النصف الثاني من العام.
هذا المحتوى من نيربو العرب

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