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عيوب التصنيع تجبر «أوتوفاز» الروسية على سحب 80000 سيارة «لادا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 09:40 صباحا
عيوب التصنيع تجبر «أوتوفاز» الروسية على سحب 80000 سيارة «لادا»
«أوتوفاز» الروسية تسحب 80000 سيارة «لادا» جرى بيعها سابقا لتثبيت منظومات للإنذار (الإنترنت)
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أعلنت شركة «أوتوفاز» الروسية سحب 80000 سيارة «لادا» جرى بيعها سابقا لتثبيت منظومات «إيرا – غلوناس» للإنذار بالطوارئ.
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وقد أفادت هيئة «روس ستاندارت» (المعايير الروسية) على موقعها الإلكتروني الرسمي بأنه سيجري السحب الطوعي لحوالي 80000 سيارة «لادا»، ليست فيها وحدة تحكم في منظومة إنذار بخدمات الطوارئ من طراز «إيرا – غلوناس» وذلك وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

تثبيت مجاني بالكامل
وستجرى أعمال التركيب والتثبيت مجانا وعلى أساس تطوعي، ولا تتطلب العملية دفع أي ثمن مقابل تثبيت منظومة الإنذار بالطارئ.
يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة «أوتوفاز» استأنفت إنتاج سيارات «لادا غرانتا» المزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS).

ويتوقع أن يكشف العام المقبل عن نسخة جديدة من سيارة «لادا غرانتا» وسيجري تصنيع هذا الموديل على أساس منصة «CMF-B» التي تنتجها شركة رينو الفرنسية.

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