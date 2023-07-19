  • Alwasat News
Atwasat

«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 12:25 مساء
«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة
مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)
alwasat radio

ستحصل سيارة «هيونداي سانتا في»، للمرة الأولى منذ العام 2018، على مظهر جديد، أكثر جرأة.

ستأتي السيارة، حسب موقع «كار سكوب»، كذلك مع تفاصيل تصميم تشبه سيارات «لاندروفر» إلى حد كبير، مع مصابيح أمامية على شكل حرف «إتش»، وتصميم خارجي بخطوط أكثر حدة، لعشاق الحياة في الهواء الطلق.
بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة «سايبر تراك»

الجيل الخامس من السيارة
وسيجري الكشف عن الجيل الخامس من «هيونداي سانتا في» بالكامل في أغسطس المقبل. وقال رئيس مركز التصميم في «هيونداي»، سانغ ليي: «سانتا في الجديدة كليًا ستكون سيارة متعددة الاستخدامات، تحقق التوزان المثالي بين حياة المدينة والحياة في الهواء الطلق، وتأتي مزودة بالمميزات كافة، من التصميم الداخلي إلى التقنيات الحديثة التي تستخدمها».

وأضاف: «تأتي سانتا في الجديدة مع قاعدة عجلات أطول، ومساحة أكبر في الداخل، وتتعهد سيارات الجيل الجديد بتقديم متعة أكبر في القيادة مقارنة بالفئات السابقة».

10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك

وحرصت هيونداي على اتباع التصميم المستوحى من حرف «H» في داخل وخارج السيارة، ما ساعد المصممين في تحديد الخطوط الطولية العرضة للسيارة.

محرك السيارة
وتأتي سيارات الجيل الخامس من سنتا في مع محرك تيربو سعة 2.5 لتر، رباعي الاسطوانات، بقوة 277 حصانًا، وعزم دوران 311.
كما يتاح نسخة هجينة لأسواق أميركا الشمالية بمحرك 1.6 لتر وقوة 226 حصانًا.

مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)
مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)
مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)
مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)
مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)
مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ألفا روميو» تخفض أسعار «جوليا» و«ستلفيو»
«ألفا روميو» تخفض أسعار «جوليا» و«ستلفيو»
بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة «سايبر تراك»
بعد أربع سنوات من عرضها المثير.. تسلا تنتج أول نسخة من مركبة ...
«جي إم سي» تعزز سعة البطارية لسيارة «هامر» الكهربائية
«جي إم سي» تعزز سعة البطارية لسيارة «هامر» الكهربائية
«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة
«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة...
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون......
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة...
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب عيوب في الصنع
نيسان تسحب مئات الآلاف من السيارات داخل وخارج اليابان بسبب ......
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا...
المزيد
«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة
«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة...
عيوب التصنيع تجبر «Polestar» على استدعاء ثلاث سيارات
عيوب التصنيع تجبر «Polestar» على استدعاء ثلاث سيارات...
«جيب» تطرح فئة جديدة من «أفينجر إي» المدمجة تعمل بالبنزين
«جيب» تطرح فئة جديدة من «أفينجر إي» المدمجة تعمل بالبنزين...
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك
10 أسباب وراء ارتفاع حرارة المحرك...
«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة
«بيجو» تطرح صورا تشويقية لـ«إي 3008» الجديدة...
المزيد