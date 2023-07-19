«هيونداي سانتا في» تحصل على مظهر جديد أكثر جرأة

القاهرة - بوابة الوسط

ستحصل سيارة «هيونداي سانتا في»، للمرة الأولى منذ العام 2018، على مظهر جديد، أكثر جرأة.

ستأتي السيارة، حسب موقع «كار سكوب»، كذلك مع تفاصيل تصميم تشبه سيارات «لاندروفر» إلى حد كبير، مع مصابيح أمامية على شكل حرف «إتش»، وتصميم خارجي بخطوط أكثر حدة، لعشاق الحياة في الهواء الطلق.

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الجيل الخامس من السيارة

وسيجري الكشف عن الجيل الخامس من «هيونداي سانتا في» بالكامل في أغسطس المقبل. وقال رئيس مركز التصميم في «هيونداي»، سانغ ليي: «سانتا في الجديدة كليًا ستكون سيارة متعددة الاستخدامات، تحقق التوزان المثالي بين حياة المدينة والحياة في الهواء الطلق، وتأتي مزودة بالمميزات كافة، من التصميم الداخلي إلى التقنيات الحديثة التي تستخدمها».

وأضاف: «تأتي سانتا في الجديدة مع قاعدة عجلات أطول، ومساحة أكبر في الداخل، وتتعهد سيارات الجيل الجديد بتقديم متعة أكبر في القيادة مقارنة بالفئات السابقة».

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وحرصت هيونداي على اتباع التصميم المستوحى من حرف «H» في داخل وخارج السيارة، ما ساعد المصممين في تحديد الخطوط الطولية العرضة للسيارة.

محرك السيارة

وتأتي سيارات الجيل الخامس من سنتا في مع محرك تيربو سعة 2.5 لتر، رباعي الاسطوانات، بقوة 277 حصانًا، وعزم دوران 311.

كما يتاح نسخة هجينة لأسواق أميركا الشمالية بمحرك 1.6 لتر وقوة 226 حصانًا.

مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)

مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)

مميزات جديدة ومظهر جريء لسيارة هيونداي سانتا في (الإنترنت)