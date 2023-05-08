صلح خدوش زجاج سيارتك بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط

قد تظهر الخدوش على الزجاج الأمامي للسيارة نتيجة لارتطام الأتربة والحصى المتناثر في الهواء لكن قد تكون هذه الخدوش يمكن علاجها وإصلاحها دون الحاجة إلى تغيير الزجاج كاملا.

فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل الضرر مثل ملء الخدوش أو تلميعها. ويمكن أن يساعد كلاهما في تجنب استبدال الزجاج الأمامي بالكامل.

قد يصعب التعامل مع خدوش الزجاج الأمامي نظرا لكونه من اكثر المواد صلابة ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل تأثير الخدوش عليه.

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لكن اولا يجب ان تحدد شدة الخدش و إمكانية إصلاحه أم لا. فإذا لامس ظفرك الخدش وتحرك عبره فمن المحتمل أن يكون إصلاحه صعبا.

أما إذا كانت الخدوش ليست عميقة فهنا يمكن أن تساعد أدوات إصلاح الزجاج الأمامي التي يتم شراؤها من المتجر في التخلص منها.



فكل ما عليك هو الذهاب إلى المتجر لشراء مادة الراتنج التي ستستخدمها لملء المنطقة المصابة. وهذا ليس إصلاحا كاملا، حيث ستظل ترى غالبا بقايا الخدش بعد ذلك.

ومع ذلك، فإنها ستدعم هيكل الزجاج لمزيد من الأمان. وإذا كانت لديك المعدات المناسبة، فيمكن أن يساعد طلاء الزجاج الأمامي المصنوع من أكسيد السيريوم في التخلص من الخدوش السطحية في غضون دقائق قليلة.



كما يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف تماما حتى تقوم بهذا العمل بشكل سليم وصحيح.

ثم قم باستخدم آلة التلميع مع منصات تلميع الزجاج وطلاء أكسيد السيريوم وهذه مادة كاشطة شديدة الصلابة يمكنها تلميع الخدوش من الزجاج للمساعدة في استعادة الوضوح وتقليل الوهج.

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يجب القيام بهذا الامر بحرص شديد حتى تستطيع ان تخفي كل هذه الخدوش.

ولحماية زجاج السيارة والمحافظة عليه يجب تجنب تعريضه للشمس لوقت طويل وإصلاح الخدوش أولا بأول حتى لايزيد عمقها كما يجب عدم غلق الأبواب بقوة واحرص على عدم ترك مناشف مبللة على سطح الزجاج وازالة الماء المكثف على زجاج السيارة بمناشف ناعمة تماما.

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