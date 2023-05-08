  • Alwasat News
Atwasat

صلح خدوش زجاج سيارتك بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 12:02 مساء
صلح خدوش زجاج سيارتك بنفسك
خطوات تصليح خدوش زجاج سيارتك بنفسك (الإنترنت)
alwasat radio

قد تظهر الخدوش على الزجاج الأمامي للسيارة نتيجة لارتطام الأتربة والحصى المتناثر في الهواء لكن قد تكون هذه الخدوش يمكن علاجها وإصلاحها دون الحاجة إلى تغيير الزجاج كاملا.

فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل الضرر مثل ملء الخدوش أو تلميعها. ويمكن أن يساعد كلاهما في تجنب استبدال الزجاج الأمامي بالكامل.
قد يصعب التعامل مع خدوش الزجاج الأمامي نظرا لكونه من اكثر المواد صلابة ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل تأثير الخدوش عليه.

أسباب استمرار صوت إنذار سيارتك
لكن اولا يجب ان تحدد شدة الخدش و إمكانية إصلاحه أم لا. فإذا لامس ظفرك الخدش وتحرك عبره فمن المحتمل أن يكون إصلاحه صعبا.
أما إذا كانت الخدوش ليست عميقة فهنا يمكن أن تساعد أدوات إصلاح الزجاج الأمامي التي يتم شراؤها من المتجر في التخلص منها.

فكل ما عليك هو الذهاب إلى المتجر لشراء مادة الراتنج التي ستستخدمها لملء المنطقة المصابة. وهذا ليس إصلاحا كاملا، حيث ستظل ترى غالبا بقايا الخدش بعد ذلك.
ومع ذلك، فإنها ستدعم هيكل الزجاج لمزيد من الأمان. وإذا كانت لديك المعدات المناسبة، فيمكن أن يساعد طلاء الزجاج الأمامي المصنوع من أكسيد السيريوم في التخلص من الخدوش السطحية في غضون دقائق قليلة.

كما يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف تماما حتى تقوم بهذا العمل بشكل سليم وصحيح.
ثم قم باستخدم آلة التلميع مع منصات تلميع الزجاج وطلاء أكسيد السيريوم وهذه مادة كاشطة شديدة الصلابة يمكنها تلميع الخدوش من الزجاج للمساعدة في استعادة الوضوح وتقليل الوهج.
خطوات إعادة تعيين إشارة ضوء المحرك

يجب القيام بهذا الامر بحرص شديد حتى تستطيع ان تخفي كل هذه الخدوش.
ولحماية زجاج السيارة والمحافظة عليه يجب تجنب تعريضه للشمس لوقت طويل وإصلاح الخدوش أولا بأول حتى لايزيد عمقها كما يجب عدم غلق الأبواب بقوة واحرص على عدم ترك مناشف مبللة على سطح الزجاج وازالة الماء المكثف على زجاج السيارة بمناشف ناعمة تماما.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!

«وسط الخبر»: شبح يطارد الليبيين ويعرقل الانتخابات!
«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين

«رودونغ» مدينة المسنين اختبار للتحديات الديموغرافية التي تواجهها الصين
فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية

فيتنام تسجّل درجة حرارة غير مسبوقة بـ44.1 درجة مئوية
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على تفاصيل النسخة الجديدة من شيري «إكسيد إل إكس»
تعرف على تفاصيل النسخة الجديدة من شيري «إكسيد إل إكس»
ارتفاع الطلب يجبر «فولفو» على وقف حجز «EX90»
ارتفاع الطلب يجبر «فولفو» على وقف حجز «EX90»
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
صور تجسسية لـ«T-Cross» من «فولكس فاغن»
صور تجسسية لـ«T-Cross» من «فولكس فاغن»
3 أسباب وراء سماع صوت احتكاك عند القيادة
3 أسباب وراء سماع صوت احتكاك عند القيادة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعرف على جديد مرسيدس «مايباخ» الكهربائية
تعرف على جديد مرسيدس «مايباخ» الكهربائية...
فوائد زيت محرك السيارة
فوائد زيت محرك السيارة...
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف...
هيونداي «أيونيك 6» تفوز بجائزة سيارة العام العالمية
هيونداي «أيونيك 6» تفوز بجائزة سيارة العام العالمية...
تعرف على وظيفة مثبت السرعة
تعرف على وظيفة مثبت السرعة...
المزيد
تعرف معنا إلى كهربائية «Electra E5» من «بويك»
تعرف معنا إلى كهربائية «Electra E5» من «بويك»...
صلح خدوش زجاج سيارتك بنفسك
صلح خدوش زجاج سيارتك بنفسك...
بالصور: جديد «بيجو 2008» للعام 2024
بالصور: جديد «بيجو 2008» للعام 2024...
3 أسباب وراء سماع صوت احتكاك عند القيادة
3 أسباب وراء سماع صوت احتكاك عند القيادة...
صور تجسسية لـ«T-Cross» من «فولكس فاغن»
صور تجسسية لـ«T-Cross» من «فولكس فاغن»...
المزيد