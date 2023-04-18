خطوات إعادة تعيين إشارة ضوء المحرك

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل ضوء فحص إشارة المحرك عندما يكتشف جهاز الكمبيوتر في سيارتك مشكلة داخل نظام توليد الطاقة. ويمكن أن يشير إلى مضاعفات كبيرة أو ثانوية، ولكن تجاهلها بالتأكيد يجعل المشكلة أسوأ، مما يؤدي إلى أضرار باهظة ومن الضروري القيام بإصلاح الخلل. يمكنك تجنب جميع المتاعب إذا كنت تعرف أسباب تشغيل الإشارة ومع ذلك، فإنه في بعض الأحيان لا تنطفئ على الرغم من حل الخلل. في هذه الحالة، ستحتاج إلى معرفة كيفية إعادة تعيينها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

يمكن أن يكون الأمر مزعجا إذا كان الضوء الأحمر من مؤشر المحرك مستمرا من دون سبب ومن دون أن يختفي إذا حدث ذلك، فلن تكون قادرا على معرفة أي مشكلة في المستقبل. جهاز الكمبيوتر الخاص بسيارتك يكون في هذه الحالة مخطئا هنا، وهو يحتاج إلى القليل من الإصلاح لحل هذه المشكلة.

توصيل قارئ OBD

- توصيل قارئ OBD إلى منفذ الـOBD في صندوق الفيوزات قم بتشغيله عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ومن ثم قم بالضغط بشكل مستمر على زر قراءة على الماسح الضوئي أعطه بعض الوقت لمسح المحرك الخاص بك والبحث عن أي رموز من الخطأ ومباشرة بعد ذلك سترى أن الشاشة ستعرض رمز الخطأ (أو الرموز) ويمكنك محوها بمساعدة زر محو. لا تنس تشغيل محرك السيارة قبل حذف الرموز.

تطبيق تقنية فصل البطارية

- حدد مكان البطارية تحت غطاء المحرك وافصل كابل الطاقة الإيجابي بمساعدة مفتاح الربط. انتظر لمدة 15 إلى 20 دقيقة على الأقل قبل أن تقوم بإدارة مفتاح التشغيل من دون تشغيل المحرك وقم بذلك ثلاث مرات. فإنه سيجرى حذف إشارة بيانات الانبعاثات ومشاكل المحرك من ذاكرة الكمبيوتر. الآن، أعد توصيل الكابل الإيجابي وقم بتشغيل المحرك مرة أخرى باستخدام المفتاح. ومن المفترض أن ضوء فحص المحرك لم يعد باللون الأحمر هذه المرة.

إدارة مفتاح التشغيل من دون تشغيل المحرك

- إنه تكرار للتقنية السابقة من دون فصل البطارية. وكل ما عليك فعله هو إدارة مفتاح التشغيل من دون تشغيل المحرك وإيقافه لثلاث مرات على التوالي على أن تفصل بين المرة والأخرى مدة ثانية. بعد الانتهاء من ذلك، قد السيارة لمعرفة ما إذا كان ضوء إشارة فحص المحرك سيعمل مرة أخرى.

أترك إشارة ضوء فحص المحرك تطفئ وحدها

- إنها أسهل عملية لأنك لن تحتاج إلى القيام بأي شيء تقريبا باستثناء قيادة السيارة كالمعتاد. نظام الكمبيوتر في معظم السيارات يبقي إعادة فحص المشاكل مفعّلة ومن ثم لا يلبث أن يعطي الإشارة لإطفائها وذلك في حال كانت المشكلة ثانوية مثل خلل في تدفق الهواء أو جهاز استشعار الكربون ذلك أن هذه الأمور يجرى إصلاحها تلقائيا، مما يؤدي إلى إنطفاء الإشارة فور حل المشكلة. ومع ذلك، وفي حال استمر ضوء الإشارة فهذا يعني أنه سيتعين عليك أن تعود إلى الخطوات السابقة لإطفائه أو إعادة ضبطه.