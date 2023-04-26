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أسباب استمرار صوت إنذار سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 12:37 مساء
أسباب استمرار صوت إنذار سيارتك
أسباب استمرار الإنذار المزعج وكيفية حل المشكلة (الإنترنت)
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من الممكن أن صادفتك مشكلة انطلاق جهاز إنذار سيارتك من دون سبب، وإذا كان لديك جهاز إنذار للسيارة لا يتوقف، فأنت تعلم كم يمكن أن يكون الأمر مزعج ومحرج، خاصةً في منتصف الليل ويرجع انطلاق إنذار السيارة إلى بعض الأسباب نقدم إليك جزءا منها وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

- تلف البطارية
تتسبب البطارية المنخفضة أو التالفة في خلق الكثير من المشاكل غير المتوقعة للسيارة، وإذا استمر الإنذار في الانطلاق، ووجدت أن السيارة تحتاج إلى عدد أكبر من مرات بدء التشغيل أكثر من المعتاد، فيجب عليك فحص البطارية.

عطل في المفتاح
- وجود عطل أو خلل في مفتاح التحكم عن بعد من الأكثر الأسباب شيوعا، إذ يعد مفتاح التحكم عن بعد هو طريقة يدوية لإيقاف التنبيه، لذلك إذا كان هناك خلل في المفتاح، فسيؤدي ذلك إلى انطلاق الإنذار.

أجهزة الاستشعار المحجوبة أو التالفة
- يستخدم إنذار السيارة أجهزة استشعار مختلفة للتنبيه إلى وجود مشكلة، لذلك إذا كان يوجد بعض هذه المستشعرات لا تعمل فسيؤدي ذلك إلى انطلاق الإنذار، خاصةً أجهزة استشعار الباب أو الجذع المسدودة أو التالفة هي السبب الشائع لحدوث هذا العطل.

مشكلة الأسلاك
- كل شيء في إنذار السيارة يعمل بالكهرباء، وتلك الكهرباء تمر عبر الأسلاك، ولكن وفي حالة تعرض بعض هذه الأسلاك للتلف، وانتقلت الكهرباء إلى المكان الخطأ، فقد يستمر إنذار سيارتك في الانطلاق.

حساسات شديدة الحساسية
- بالإضافة إلى مستشعرات الباب وحقيبة السيارة، يمكن استخدام مستشعرات الصدمات لإطلاق الإنذار، وتتمتع هذه المستشعرات بمستويات حساسية مختلفة لإطلاق الإنذار، وستنطلق أكثر المستشعرات حساسية الإنذار حتى لو اصطدمت بها قطة.

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