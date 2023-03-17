سيارة اقتصادية جديدة من «نيسان»

القاهرة - بوابة الوسط

تتميز سيارة «روكس» (Roox) من «نيسان» بكونها مركبة عائلية عملية ومتقدمة تقنيا، ومع ذلك فهي رخيصة الثمن واقتصادية.

وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات «روكس» السابقة من حيث تصميم العناصر الخارجية، إذ حصلت على شبك أمامي جديد بشكل حرف «V»، وتصميم جديد للمصابيح وكشافات الضباب، وأشكال أكثر عصرية لممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، وفق «موتو ون».

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وحافظت المركبة على أبعادها إذ جاءت بهيكل ميني فان بطول ثلاثة أمتار و39 سنتيمترا، لكنها أصبحت أكثر عصرية من الداخل إذ حصلت على واجهة قيادة جديدة فيها شاشة لمسية متطورة، وجهّزت بمقود مميز مزود بأزرار تحكم متنوعة، كما حصلت على مقاعد مخصصة لأربعة ركاب مزودة بأنظمة تحكم كهربائية.

أنظمة لتحديد المواقع

وحصلت السيارة على أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة فرملة وتعليق معدلة، وجهزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تدفئة للمقود.

ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود جهزتها «نيسان» بمحركات بسعة 0.66 لتر بعزم 52 حصانا، ومحركات توربينية بالسعة نفسها بعزم 64 حصانا، كما جهزتها بعلب سرعة أوتوماتيكية، أما أسعار نسخها في الأسواق فستبدأ من 11 ألف دولار.