بالفيديو: «نيسان» تكشف عن «Sylphy» الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «نيسان» عن سيارة «Sylphy» الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.

هيكل السيارة

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم أجمل وأكثر عصرية مقارنة بمركبات «Sylphy» السابقة، خصوصا من حيث الشكل الخارجي وأشكال المصابيح وممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، وحصلت على هيكل سيدان انسيابي بطول 4 أمتار و65 سنتيمترا، وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق

وحصلت المركبة على عجلات عريضة تبدأ مقاساتها من 16 إنشا، وزودت بسقف بانورامي كبير، كما تزينت واجهاتها بعناصر أنيقة مطلية بالكروم، وحصلت مصابيحها على أحدث تقنيات «LED» لتوفير إضاءة ممتازة.

المقصورة الداخلية

وداخليا جهّزتها «نيسان» بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ5 ركاب، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة للتحكم في أنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة الأخرى.

«رينو» و«نيسان» توافقان على إعادة موازنة التحالف

محرك السيارة

وحصلت النسخ العادية من هذه السيارة على محركات بنزين «HR16» بسعة 1.6 ليتر وعزم 135 حصانا، أما النسخ الأغلى ثمنا فزودت بمحركات هجينة اقتصادية باستهلاك الوقود توفر عزما يعادل 136 حصانا، وتمكنها من الوصول إلى سرعة 186 كيلومترا/ ساعة.





«نيسان» تكشف عن واحدة من أجمل سياراتها وأكثرها اقتصادية (الإنترنت)