«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت شركة «نيسان» إلى الحكومة اليابانية استدعاء لأكثر من 520 ألف سيارة، بما في ذلك سيارات تحمل شارة «سوزوكي»، بسبب عطل في أحد أجزاء المحرك الكهربائي يمكن أن يتسبب في اندلاع حريق فيها.

استدعت شركة صناعة السيارات اليابانية 527491 وحدة مجتمعة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «X-Trail» و«سيرينا الميني فان»، إضافة إلى شاحنات لاندي الصغيرة التي جرى توريدها إلى شركة «سوزوكي موتور كورب».

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تلقت نيسان مجموعه 3963 بلاغا عن مشاكل ناجمة عن خلل في محرك كهربائي في نظام توقف التباطؤ في السيارة، وهي ميزة يمكنها إيقاف تشغيل المحرك تلقائيا عندما يكون متوقفا عن العمل.

وهناك خمس حوادث اشتعلت فيها النيران في سيارات وست حالات احترقت فيها جزئيا.

وأوضحت «نيسان» أن السيارات المتبقية البالغ عددها 250.029 سيارة التي جرى إنتاجها في الفترة من يونيو 2012 إلى يونيو 2016 ليست معرضة لخطر الاشتعال، إلا أن المحرك قد يتوقف.

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